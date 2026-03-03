12°
Martes 03 de Marzo de 2026
03 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Aguilera contra Treffinger: "Es un kuka disfrazado de libertario"

La dirigente Aguilera acusó al diputado nacional César Treffinger de "vivir colgado de Milei" y de no haber trabajado por la provincia a pesar de su alto sueldo. Cuestionó su silencio ante denuncias que afectan a su espacio político.
Por Redacción Red43

El escenario político provincial se recalentó tras las declaraciones de la dirigente Aguilera, quien apuntó directamente contra el diputado nacional César Treffinger. En un mensaje cargado de cuestionamientos, Aguilera puso en duda las convicciones del legislador y lo acusó de sostener su carrera política basándose en "padrinazgos" y conveniencias del momento.

 

Críticas a la gestión y al "oportunismo"

 

Aguilera no ahorró calificativos al describir el rol de Treffinger en el Congreso: “Cada dos o tres meses aparece para hacer lo único que le sale bien: aplaudir en Buenos Aires y posar de representante en Chubut”. Según la dirigente, el diputado ostenta un "récord triste" al ser uno de los legisladores mejor pagos pero, a la vez, uno de los que menos beneficios ha gestionado para la provincia.

 

Asimismo, recordó el escaso caudal electoral que obtuvo el diputado cuando intentó presentarse con una estructura propia: “Cuando intentó construir algo por sí mismo, no llegó ni al 15 por ciento de los votos. Hoy vive colgado de Milei”, sentenció, haciendo referencia a un supuesto reciclaje político mediante el "alquiler de un sello partidario armado al apuro".

 

Silencios y denuncias graves

 

Uno de los puntos más sensibles de la acusación de Aguilera fue el referido a la ética del legislador. La dirigente le reprochó hablar de "coimas" con liviandad mientras guarda silencio ante situaciones judiciales que afectan a su propio entorno. “Estamos hablando de expedientes, imputaciones y procesamientos dentro de su espacio que afectaron a personas con discapacidad. Ahí no hablamos de opiniones, hablamos de la justicia”, remarcó.

 

Ausencia en las crisis provinciales

 

La referente también sacó a relucir la supuesta desconexión de Treffinger con el territorio, mencionando su ausencia durante las emergencias climáticas y forestales. “Cuando Chubut ardía y había angustia real en la cordillera, no se lo escuchó. Ni siquiera podía nombrar con precisión los pueblos de su propia provincia”, fustigó Aguilera.

 

Finalmente, la dirigente cerró su mensaje exigiendo una dirigencia con mayor compromiso real: “Los chubutenses no necesitamos dirigentes a demanda que se acomodan donde haya un cargo o una foto. Necesitamos coherencia y trabajo. Chubut no es utilería para el marketing personal de nadie”.

 

