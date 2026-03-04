Clima en Esquel: jornada ventosa pero sin lluvias para este miércoles

De acuerdo a los datos meteorológicos para este miércoles 4 de marzo de 2026, la ciudad de Esquel vivirá una jornada marcada por la presencia de ráfagas de viento y temperaturas moderadas, sin probabilidades de lluvia.

Temperaturas para hoy

El día comienza con una madrugada fría, donde el termómetro marcará los 6°C con un cielo ligeramente nublado. Durante la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 8°C con nubosidad en aumento.

El valor máximo de la jornada se alcanzará por la tarde, llegando a los 15°C con cielo algo nublado, mientras que por la noche se espera un descenso hasta los 13°C, terminando el día con condiciones de cielo despejado.

Comportamiento del viento

El viento será el protagonista del miércoles, soplando con distintas intensidades según el momento del día:

Madrugada: Vientos del Oeste a velocidades de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas intensas que pueden alcanzar los 59 km/h.

Mañana: Rotación hacia el Sudoeste con una velocidad menor (23 a 31 km/h) y ráfagas de hasta 50 km/h.

Tarde: Nuevamente vientos del Oeste incrementando su fuerza (32 a 41 km/h) con ráfagas que volverán a tocar los 59 km/h.

Noche: Se espera un marcado descenso en la intensidad, con brisas leves del Sudoeste de hasta 22 km/h y sin ráfagas de alerta.