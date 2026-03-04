10°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 04 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaCristina Fernández de Kirchner
04 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Reclamo por restricciones a Cristina Kirchner en prisión domiciliaria

Organismos de Derechos Humanos pidieron en Diputados flexibilizar las condiciones de detención de la ex presidenta y denunciaron un trato más severo que el aplicado a represores condenados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Organismos de Derechos Humanos realizaron ayer a las 11.30 una conferencia en la Cámara de Diputados para exigir a la Justicia que flexibilizara el régimen de arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner.

 

En un comunicado conjunto, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia señalaron: “A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo (...) salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”.

 

Del encuentro participaron referentes como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.

 

La defensa había solicitado quitar la tobillera electrónica, ampliar y simplificar el régimen de visitas y eliminar el límite de uso de la terraza. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal Nº2 mantuvo las condiciones fijadas el año pasado: hasta tres visitas, por dos horas y tres veces por semana.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cuándo depositan los haberes a jubilados y empleados públicos en actividad?
2
 Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda
3
 Conmoción en Puerto Madryn: Falleció un turista estadounidense a bordo de un crucero
4
 Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles
5
 Conflicto universitario: el jueves definen el plan de lucha en la UNPSJB
1
 Entrecerros y Etra Circo se entrecruzan en un espectáculo este sábado
2
 Condena de prisión efectiva por robo en El Maitén
3
 Reclamo en CORFO: trabajadores de la Regional Oeste exigen equidad salarial
4
 Difusión no consentida: el rastro digital que condena al agresor
5
 Gabriel Palatchi llega a la Comarca Andina con su Piano Tour Patagonia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -