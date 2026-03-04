Reclamo por restricciones a Cristina Kirchner en prisión domiciliaria

Organismos de Derechos Humanos realizaron ayer a las 11.30 una conferencia en la Cámara de Diputados para exigir a la Justicia que flexibilizara el régimen de arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner.

En un comunicado conjunto, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia señalaron: “A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo (...) salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”.

Del encuentro participaron referentes como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.

La defensa había solicitado quitar la tobillera electrónica, ampliar y simplificar el régimen de visitas y eliminar el límite de uso de la terraza. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal Nº2 mantuvo las condiciones fijadas el año pasado: hasta tres visitas, por dos horas y tres veces por semana.

R.G.