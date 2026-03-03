En un ataque de ira asesinó de una puñalada a un hijo y dejó a otro al borde de la muerte

En la provincia de Santiago del Estero, un estremecedor caso de violencia familiar ha dejado a la comunidad en un profundo estado de conmoción. Un hombre fue detenido bajo cargos gravísimos luego de un episodio violento que dejó a un adolescente sin vida y a otro gravemente herido. El trágico evento tuvo lugar en el conocido barrio Sarmiento, donde Miguel Simpson Noriega, de 40 años, protagonizó un altercado con sus hijos que terminó en sangre.

La pelea se produjo a última hora del domingo, cerca de las 22:30, en la vivienda de la familia. Testigos locales relataron que la tensión escaló rápidamente hasta llegar a un punto crítico. En un ataque de ira, Noriega habría utilizado un cuchillo para agredir a sus dos hijos. El adolescente Benjamín, de solo 17 años, sucumbió a las heridas en el lugar de los hechos, marcando un desenlace desolador.

Por su parte, el otro joven, conocido como "Pollo", fue víctima de lesiones muy serias que requirieron su urgente traslado al Hospital Regional. Allí, los médicos luchan contra el tiempo para salvar su vida en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras el angustiante escenario sigue generando estupor y pesar entre los vecinos que no logran comprender cómo se llegó a tal nivel de violencia familiar.

La captura del acusado tuvo lugar en la madrugada del lunes, cuando agentes de la División Homicidios y Delitos Complejos lograron localizarlo en la calle Granadero Saavedra. Al intentar escapar, Noriega se dirigió hacia Lavalle, pero su huida fue interrumpida por un rápido y eficaz operativo policial.

Ahora, la fiscal Luján González Garay dirige la investigación. La jurisdicción ha ordenado una serie de peritajes con el fin de esclarecer los pormenores de este lamentable suceso. La comunidad espera con ansias los resultados que podrían arrojar luz sobre un caso que, por el momento, deja más preguntas que respuestas.