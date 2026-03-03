12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 pais
03 de Marzo de 2026
pais |
Por Redacción Red43

En un ataque de ira asesinó de una puñalada a un hijo y dejó a otro al borde de la muerte

Todo estalló tras una discusión que fue escalando hasta convertirse en violenta. El hombre de 40 años arremetió con un arma blanca. Un chico de 17 murió y otro, menor lucha por su vida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la provincia de Santiago del Estero, un estremecedor caso de violencia familiar ha dejado a la comunidad en un profundo estado de conmoción. Un hombre fue detenido bajo cargos gravísimos luego de un episodio violento que dejó a un adolescente sin vida y a otro gravemente herido. El trágico evento tuvo lugar en el conocido barrio Sarmiento, donde Miguel Simpson Noriega, de 40 años, protagonizó un altercado con sus hijos que terminó en sangre.

 

La pelea se produjo a última hora del domingo, cerca de las 22:30, en la vivienda de la familia. Testigos locales relataron que la tensión escaló rápidamente hasta llegar a un punto crítico. En un ataque de ira, Noriega habría utilizado un cuchillo para agredir a sus dos hijos. El adolescente Benjamín, de solo 17 años, sucumbió a las heridas en el lugar de los hechos, marcando un desenlace desolador.

 

Por su parte, el otro joven, conocido como "Pollo", fue víctima de lesiones muy serias que requirieron su urgente traslado al Hospital Regional. Allí, los médicos luchan contra el tiempo para salvar su vida en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras el angustiante escenario sigue generando estupor y pesar entre los vecinos que no logran comprender cómo se llegó a tal nivel de violencia familiar.

 

La captura del acusado tuvo lugar en la madrugada del lunes, cuando agentes de la División Homicidios y Delitos Complejos lograron localizarlo en la calle Granadero Saavedra. Al intentar escapar, Noriega se dirigió hacia Lavalle, pero su huida fue interrumpida por un rápido y eficaz operativo policial.

 

Ahora, la fiscal Luján González Garay dirige la investigación. La jurisdicción ha ordenado una serie de peritajes con el fin de esclarecer los pormenores de este lamentable suceso. La comunidad espera con ansias los resultados que podrían arrojar luz sobre un caso que, por el momento, deja más preguntas que respuestas.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los Fundamentalistas en Comodoro: Fecha confirmada y preventa de entradas
2
 Idiomas en la Universidad: Abren inscripciones en la Unidad de Lenguas de la UNPSJB
3
 Seguridad en alerta: La Policía de Esquel refuerza controles por el Último Primer Día
4
 Pala Ancha en Esquel: El grupo llega por primera vez a la Sociedad Española
5
 Eclipse lunar total: El espectáculo de la "Luna de Sangre" llega este martes
1
 Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda
2
 La UCR ratificó su apoyo a Torres y tildó de "traición" la fractura del bloque
3
 Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles
4
 Esquel: De Leonardis anunció una capacitación gratuita sobre "Ciudadanía Ambiental"
5
 Economía Circular en marcha: Esquel reinserta 385 toneladas de residuos al mercado
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -