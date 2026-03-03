11°
Martes 03 de Marzo de 2026
03 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Arbilla rechazó los dichos de Javier Milei sobre la minería: “Defender el agua es defender la vida”

La diputada provincial Norma Arbilla cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el avance de la minería en la Cordillera y sostuvo que en Chubut “el pueblo defendió el agua, el ambiente y el derecho a decidir”. 
Por Redacción Red43

Norma Arbilla, diputada provincial del bloque Arriba Chubut en declaraciones a Red43 expresó su rechazo “con firmeza” a las declaraciones del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso donde el presidente dijo que la minería “se desplegará por toda la Cordillera y dará miles de empleos”. 

 


Arbilla señaló que esta afirmación está “por encima de la decisión de los ciudadanos de Chubut y de otras regiones del país” y argumentó que en nuestra provincia “ya hemos hablado con claridad. El pueblo defendió el agua, el ambiente y el derecho a decidir sobre su propio territorio. No se puede imponer un modelo extractivo ignorando la voluntad popular ni desconociendo las luchas que durante años sostuvieron miles de vecinos y vecinas.”

 


Indicó, además, que la cordillera “no es una zona de sacrificio. Es fuente de vida, de producción sustentable, de turismo, de identidad y de futuro. Cuidar el agua y el ambiente no es un capricho: es una responsabilidad con las próximas generaciones.”

 


“No podemos caer en la falsa promesa de algunos puestos de trabajo que muchas veces significan pan para hoy y hambre para mañana”, apuntó y señaló que el desarrollo “debe ser sostenible, respetuoso del ambiente y construido con consenso social.”

 


“Defender el agua es defender la vida. Y esa decisión no se negocia”, concluyó.

 

 

