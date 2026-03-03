Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda

Un incendio estructural se registró este martes por la mañana en la zona de Currumahuida, en la localidad de El Hoyo. El siniestro movilizó a dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de El Hoyo, que lograron contener el fuego y evitar su propagación hacia construcciones linderas y sectores con vegetación.

Según informaron desde el cuartel, pasadas las 10 horas se recibió una denuncia por un incendio estructural en el sector de Currumahuida.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un incendio de vivienda que presentaba riesgo de expansión debido a su proximidad con otras edificaciones y áreas con vegetación.

Contención y extinción del fuego

El operativo se centró en evitar que las llamas se propagaran a construcciones cercanas, una situación que podría haber agravado el escenario. Tras contener el avance del fuego, el personal procedió a su extinción total.

Finalizadas las tareas de remoción de escombros y enfriamiento, ambas unidades regresaron a la central.

En el operativo también participaron efectivos policiales, personal de salud y el área de Abastecimiento de la Municipalidad de El Hoyo.

