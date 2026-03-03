Esquel: Un año de cárcel efectiva tras admitir robos y amenazas con un cuchillo

En una audiencia reciente, Héctor Basilio reconoció ser el autor de dos intentos de hurto y un episodio de amenazas con un cuchillo, ocurridos a finales del año pasado. El imputado llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio oral más largo, aceptando una condena de un año de prisión de cumplimiento efectivo. La Fiscalía se asegura una sentencia condenatoria firme, en forma rápida (diez días después de la homologación del acuerdo) y sin necesidad de llevar a los testigos a declarar en juicio.

Los hechos que admitió Basilio

Durante el encuentro judicial, Basilio admitió haber participado en tres hechos delictivos distintos. El 10 de octubre de 2025, ingresó al local "Ferresur". Las cámaras de seguridad registraron el momento en que escondió una soldadora bajo su ropa y se retiró del lugar sin pagar. Al día siguiente, el 11 de octubre, fue retenido por el personal de seguridad de "La Anónima" cuando intentaba cruzar la línea de cajas sin abonar varias bandejas de carne para asado y un postre. El tercer hecho ocurrió el 2 de diciembre en el barrio Ceferino. Basilio persiguió a un vecino con un cuchillo mientras le gritaba: "Donde te encuentre, te la voy a dar". Al ser detenido poco después, la policía le encontró una hoja de cuchillo de 17 centímetros escondida en la parte trasera de su pantalón.

El acuerdo y la condena

Ante la contundencia de las pruebas —que incluían filmaciones de seguridad y declaraciones de testigos— la defensa de Basilio y la Fiscalía optaron por un "juicio abreviado". Este mecanismo permite que el acusado reconozca su culpabilidad de forma voluntaria a cambio de una pena acordada, lo que agiliza el proceso judicial.

El juez homologó el acuerdo y dictó una sentencia de un año de cárcel efectiva. Además, se declaró la "triple reincidencia" de Basilio, debido a que ya contaba con antecedentes penales previos.

R.G.