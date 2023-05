No sirve solo con correr más rápido. No sirve solo con saltar más alto o más lejos. No sirve solo con patear más fuerte.

El cuerpo humano es una máquina que hay que tenerla bien aceitada. Es como un auto que necesita combustible y no cualquier combustible.

Sin ricas las tortas fritas, las raspaditas y los choripanes, pero no te podes clavar media docena de tortas y dos choripanes previo a una carrera.

El cuerpo te pasa factura.

Las grasas no van de la mano para un buen rendimiento.

Claro que no todos saben que comer. Cuando se practica deporte, sin importar cuál.

Es cierto que la economía de la casa y la falta de tiempo pueden ser condicionante para una dieta acorde a las energías necesarias para gastar.

Es mucho más rápido tirar en una ollita media docena de salchichas o dos hamburguesas a la plancha. Rápido y barato

Quien se dedica al deporte o quien quiere tener una vida saludable, lo importante es asesorarse, escuchar y sobre todo preguntar, sin miedo a preguntar.

Precisamente hoy a las 19.30 horas en la sede del CAF se llevará a cabo una charla sobre nutrición y deporte a cargo de la Licenciada Dani Córdoba.

Esta charla, libre y gratuita por cierto, está promovida por la Escuela Municipal Awkache y la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Esquel.