Viernes 08 de Agosto de 2025
08 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Con siete partidos arranca hoy el torneo “Pequeños Gigantes”

Fútbol Infantil a pleno en el Gimnasio Municipal de Rio Pico
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Será la primera edición de otras tantas, es que el fútbol infantil convoca a muchos peques y la familia siempre acompaña.

 

Promovido por el Municipio de Rio Pico, a través del área de deportes a cargo de Aldana Lahora, comenzará hoy la primera edición del torneo de fútbol infantil “Pequeños Gigantes”, competencia que se llevará a cabo en cuatro categorías.

 

Tomarán parte de este torneo, distintos equipos de la CAI de Comodoro Rivadavia, Titanes de Gobernador Costa, Sarmientitos de Sarmiento, Escuela Modelo de Fútbol de Esquel y los locales de la escuela municipal de fútbol infantil de Rio Pico.

 

 

La jornada deportiva arrancará hoy a las 18 horas y se extenderá hasta las 23 horas, aproximadamente, con la realización de siete partidos, todos ellos en el Gimnasio Municipal de Rio Pico.

 

Por su parte mañana sábado se jugarán 12 partidos (el primero de ellos a las 11 horas), en tanto para las 16 hora está pautada la ceremonia oficial de esta primera edición.

 

Dicho torneo tendrá la cobertura de este medio periodístico y muchos de los partidos se transmitirán en vivo a través del streaming  (@ElChavoOrtiz/streams)

 

 

