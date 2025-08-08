14°
08 de Agosto de 2025
Milagros González va por la revancha en Playa Unión

La esquelense Milagros González enfrentará este sábado a Morena Chiquichano en Playa Unión, buscando su primera victoria ante ella y regresando a la categoría de los 54 kg, donde fue campeona argentina.
La boxeadora de Esquel, Milagros “Mily” González, ya está lista para su próximo desafío. Este sábado por la noche, participará en la velada organizada por “Arévalo Boxing” que se llevará a cabo en el Gimnasio Héroes de Malvinas de Playa Unión, donde enfrentará nuevamente a Morena Chiquichano, en un combate con historia.

 

Este será el tercer cruce entre ambas deportistas: el primero fue empate y el segundo terminó con triunfo para Chiquichano. Esta vez, Mily llega decidida a revertir el historial y conseguir su primera victoria frente a una rival dura.

 

Luego de semanas de entrenamiento intensivo, González volverá a pelear en la categoría de los 54 kg, donde logró consagrarse como campeona argentina. Según su equipo técnico, en el primer turno de entrenamiento ya se encontraba a tan solo 200 gramos del peso, lo que anticipa una preparación física óptima y sin problemas para el pesaje oficial.

 

Mily ya está en viaje rumbo a la costa junto a su equipo, con la confianza y la convicción de dejar todo en el ring.

 

 

