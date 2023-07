“Fue en el contexto de un estallido social”, expresó el abogado defensor Javier Romero, comparando lo ocurrido con otros hechos en América Latina, las manifestaciones en contra de la minería en Chubut, los acontecimientos en Chile en 2021 luego de un aumento en el precio de viajar en subterráneo, y en los últimos días en Francia.

“Este fue el contexto”, indicó para luego mencionar las características de este tipo de fenómeno social a manera de explicación de los incidentes en la Legislatura, incendio por el cual está imputado su cliente, el licenciado en ciencias políticas Matías Schierloh.

“En nuestro país se ha judicializado la protesta social”, destacó el abogado referido a las protestas sociales “manejadas por el Estado de manera represiva. “El Estado falla y el mismo Estado es el que a la vez reprime”, destacó.

Respecto concretamente del incendio minimizó el mismo indicando que “la Legislatura no se incendió” y que no se exhibieron certificados médicos de los policías afectados “que al otro día fueron a trabajar”. En alusión al síndrome del edificio enfermo, expresó que “no se mostró ningún certificado médico de empleados legislativos que dicen no poder trabajar” y que “no hubo un riesgo real concreta como lo quiere instalar el Ministerio Público Fiscal”.

Agregó que “en el edificio no existieron daños estructurales ni corrió riesgo de colapso”. Romero también puso en duda la autoría de su cliente al cuestionar la veracidad de testigos claves para la Fiscalía como el comisario Juan Benigno García, incongruencias en los tiempos de testigos que manifestaron haber visto a Schierloh arrojar una cubierta al fuego.

Concluyó que en caso de que así haya ocurrido, su acción no fue determinante para el desarrollo del fuego y “probar la “coautoría. ¿Si no arrojaba esa única cubierta, el fuego se hubiese apagado?”, se preguntó el defensor Romero antes de pedir la absolución para el docente.

Tras su intervención se escucharon las contrarréplicas de los acusadores Gómez y Cheuquemán.

El veredicto se conocerá el próximo viernes 7 de julio a las 12 hs., vía web y notificación a las partes.

Fuente: Ministerio Público Fiscal