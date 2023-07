En el marco de la presentación de la propuesta política de la Lista 161 del Partido del Trabajo y el Pueblo, que bajo el lema Esquel en Marcha lleva como candidata a intendenta a Patricia Berra, se vienen realizando diversas reuniones con vecinos y organizaciones de Esquel.

Entre las múltiples demandas que surgen a partir de las necesidades concretas de las vecinas y vecinos, Patricia Berra destacó: “es realmente indignante la situación social en Esquel. Nos rebela ver cómo cientos de familias no logran resolver problemas tan básicos como la calefacción. Y no es por falta de voluntad. Es porque no tienen trabajo, o un trabajo que no les da para parar la olla, vestir a la familia, moverse, cuidar la salud y muchas otras situaciones. Ni hablemos los que tienen que pagar un alquiler. Y no sólo por falta de trabajo. Muchas veces es la desidia del estado municipal y provincial que no hace prácticamente nada por resolver esos problemas. El gobierno nacional dispone el Programa Hogar, que está diseñado para que las familias que no tienen gas natural y que no cobran más de dos salarios mínimos tengan garantizado el acceso de hasta 49 garrafas por año con un subsidio del 80% del valor de la garrafa. Si en la familia son más de cinco personas la cantidad se amplía hasta 57 garrafas. El problema es que ese subsidio hoy es de $1580 por garrafa y la garrafa se vende a más de $4000 en algunos lugares. Además, como todos sabemos, la garrafa se usa solo para cocinar y tener agua caliente, porque si se la usa para calefacción no dura nada. Y ahí entra el Plan Calor, tres metros cúbicos de leña por familia por año. ¿Algún funcionario municipal viviría en esas condiciones? Y siempre llega tarde, o la leña es de mala calidad. Bueno, nosotros creemos que el problema es que, a esos funcionarios y a un sector de la política, no les importa el padecimiento de nuestros vecinos. Y no les importa porque o nunca lo sufrieron, o no saben escuchar, o simplemente no les interesa. No se les cae una idea. Nosotros vamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sabemos que la capacidad de resolver sus situaciones que tienen los vecinos es infinita, pero desde el estado municipal vamos a generar la oportunidad y vamos a garantizar el acceso equitativo para todos. Mientras resolvemos el otro problema, que es el de la falta de mayor capacidad operativa del gasoducto, vamos a organizarnos para que ninguna familia de Esquel tenga que andar rogando no pasar frío”.

Respecto de las obras que permitan nuevas conexiones de gas natural, el candidato a primer concejal Damian Villanueva señaló “Es una vergüenza lo que pasa. Entregaron un barrio nuevo, que está ubicado en la zona más fría de Esquel sin conexiones de gas. Tenemos un centro de Encuentro con una pileta climatizada pero que no funciona porque no tiene gas. Permitieron nuevos loteos sin posibilidad de nuevas conexiones. Siempre corren de atrás. No hay una planificación seria de nada. Lo único que planifican es en qué cargo piensan estar o cómo van a conseguirle un trabajito a sus amigos o familiares. Si el pueblo nos acompaña con su voto, no vamos a seguir esperando que llueva maná del cielo. Vamos a exigir lo que nos corresponde por derecho, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Se pasan la pelota unos a otros, que Camuzzi, que la Nación, que la Provincia… esto parece el cuento de la buena pipa. No es sólo falta de gestión. Es falta de empatía, de entender lo que sufren muchísimas familias de Esquel. Eso lo vamos a cambiar por completo”.

Quien también está participando de ese espacio como candidata a segunda concejal es la referente social del Frente Patria Grande, Susana Moreno, quien destacó que además de resolver la provisión de gas o leña hay que trabajar muy fuerte en mejorar las viviendas de las familias que más necesitan, “nos duele ver como tanta gente tan trabajadora no puede mejorar sus viviendas. Hay programas y financiamientos que no llegan porque nadie los gestiona bien y se terminan aplicando en otros lados que tal vez no tengan tantas complicaciones como las que tenemos acá. Hay muchos funcionarios que no funcionan, parecen una máquina de impedir, no sirven. Nosotros pedimos un plan general de ordenamiento de los asentamientos, que hoy son la única manera que encontraron los vecinos para poder tener un lugar donde vivir como pueden. Y ese plan tiene que incluir el acceso a los servicios básicos para todos. Ojalá podamos gobernar el municipio. Me da esperanzas que este grupo de gente común estemos ocupándonos de la política para resolver los problemas”.

La lista de concejales titulares la completan los vecinos Enrique Ledesma, Fabiana Jara, Pablo Grace, Mariela Llanquinao y como suplentes Ariel Manquipan, Karina Zapata, Nelson Muzze y Karina Armoa.