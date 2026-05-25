Llevaba más de 115 gramos de marihuana en un colectivo y fue descubierto por Gendarmería Nacional

El personal dependiente del Escuadrón 36 Esquel “Subalferez Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional Argentina realizó un operativo de control efectivo sobre la Ruta Nacional 259 km 5 en la portada de acceso a la ciudad de Esquel.

En la inspección de un transporte público de pasajeros de larga distancia, durante el procedimiento, y con la asistencia de un can detector de narcóticos, se produjo una marcación pasiva en la bodega del vehículo, lo que motivó la intervención judicial.

En consecuencia, se dio inmediata comunicación al magistrado de turno, quien orientó la requisa del equipaje en cuestión y del propietario, medida que se llevó a cabo en presencia de testigos hábiles.

Como resultado de la inspección, se procedió al secuestro de una bolsa transparente de nylon, que contenía en su interior una sustancia vegetal similar a cannabis sativa (marihuana), arrojando un peso total de ciento quince (115) gramos. En virtud de ello, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente.

El presente procedimiento se enmarca en el fortalecimiento de los controles preventivos que desarrolla de manera permanente el Escuadrón 36 Esquel “Subalferez Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional Argentina en zonas de seguridad estratégicas, incluyendo rutas nacionales, pasos fronterizos y áreas protegidas.

Estas acciones tienen como objetivo principal prevenir y detectar delitos vinculados al narcotráfico y sus delitos conexos, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad pública y el cumplimiento de la ley, informaron desde el Escuadrón.

SL

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