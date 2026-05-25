UCR: Se consolida el "Bloque del Interior" chubutense

Con la presencia de las nuevas autoridades partidarias electas Delegados al Comité Provincia y Convencionales provinciales de la Unión Cívica Radical, se llevó a cabo este fin de semana, una nueva reunión del "Bloque del Interior".

Referentes de siete localidades de la provincia se congregaron en el día de ayer en El Maitén para avanzar en el fortalecimiento institucional de la Unión Cívica Radical (UCR) y sentar las bases de un renovado armado político que busca darle voz al interior provincial.

La cumbre radical contó con la participación de destacados dirigentes de diversas comunidades, consolidando un espacio de diálogo y acción conjunta.

Estuvieron presentes Sergio Guajardo (El Maitén), Darío Gonzáles Maldonado (El Hoyo), Juan Bustamante (Río Senguer), Ariel Velázquez (Cholila), Roberto Santiago (Lago Puelo), Jorge Mardini (Epuyén) y Francisco "Paco" Barrientos (Aldea Beleiro).

El rol fundamental de la Juventud Radical

Durante la jornada, se realizó un exhaustivo análisis de la situación actual del partido, haciendo especial hincapié en el fortalecimiento institucional.

En este sentido, uno de los puntos más celebrados fue la activa incorporación de la juventud en el debate.

El encuentro contó con la destacada presencia de Tiziano Farizo, presidente de la Juventud Radical de El Hoyo, junto a otros jóvenes referentes de distintas localidades. Los dirigentes coincidieron en la importancia estratégica de las nuevas generaciones para revitalizar el partido en cada rincón de la provincia.

La consolidación del "Bloque del Interior", conformado por la unión del bloque cordillerano y el bloque del sur de la provincia, que nace con el objetivo de representar la realidad, las problemáticas y las demandas de las comunidades del interior, muchas veces postergadas en la agenda central.

Mirando hacia los próximos desafíos institucionales, los presentes intercambiaron puntos de vista sobre el próximo plenario y la convención de la UCR. Hubo un consenso claro y contundente: el interior debe asumir un rol protagonista en la toma de decisiones para lo que viene, sosteniendo como bandera inclaudicable la defensa de la doctrina y los valores históricos del radicalismo.

Finalmente, los organizadores destacaron que, debido a las grandes distancias geográficas que caracterizan a la provincia, referentes de otras localidades no pudieron asistir presencialmente tras dar aviso previo, explicaron desde el partido mediante un comunicado

SL