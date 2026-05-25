El Telebingo Deportivo y un récord de más de 1.000 millones de pesos para los clubes

La ciudad de Comodoro Rivadavia vivió este domingo una verdadera fiesta popular con una nueva edición del emblemático Telebingo Deportivo, organizada por el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut en las instalaciones del Club Huergo.

Desde las primeras horas de la tarde, vecinos y familias de toda la región comenzaron a acercarse para disfrutar de una jornada cargada de propuestas culturales, entretenimiento y acción social directa para los clubes de toda la provincia.

La previa contó con la destacada participación de artistas y bandas locales surgidas del concurso de talentos impulsado para esta edición. Sobre el escenario se presentaron Cosecha Especial, Mariachi Jalisco, Ballet Proyección Sur, Malditos Héroes, Urbanos y Vileces, brindando un gran espectáculo para todos los presentes.

*Millones y vehículos 0 km*

A las 21 horas comenzó la transmisión oficial del Telebingo Deportivo, dando paso al esperado sorteo que puso en juego más de 15 millones de pesos en efectivo durante las primeras cinco rondas y tres vehículos 0 kilómetro en las rondas finales.

Junto a autoridades municipales y provinciales se realizó además la entrega de acción social directa a distintos clubes de la ciudad, que recibieron pelotas y equipamiento deportivo para continuar desarrollando sus actividades. Estuvieron presentes el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el presidente del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el gerente general del organismo, Damián Pieroni; la secretaria General de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil; y el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

“Es gratificante poder ayudar a todos estos clubes que siguen adelante gracias al enorme esfuerzo de padres, tíos y familias enteras que colaboran comprando cartones para que las instituciones puedan continuar creciendo. Estar cerca del deporte es un pedido del gobernador Ignacio “Nacho” Torres”, expresó el presidente del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra.

Asimismo, Ramiro Ibarra destacó que esta edición del Telebingo Deportivo alcanzó un récord histórico de recaudación, superando los 1.000 millones de pesos. Del total recaudado, el 70 por ciento será destinado de manera directa y en efectivo a todas las instituciones deportivas participantes, fortaleciendo el trabajo social y deportivo que llevan adelante diariamente en cada localidad.

Durante la jornada también se recibió a la delegación de deportistas que representó a Chubut en los Juegos EPADE, a quienes se les entregó un presente en reconocimiento a su destacada participación.

Además, hubo un emotivo reconocimiento a deportistas destacados de la localidad y la firma de convenios entre Chubut Deportes y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, reafirmando el compromiso conjunto de acompañar y fortalecer el desarrollo deportivo.

El sorteo, como ya es tradición, repartió millones de pesos y tres autos 0 kilómetro en distintos puntos de la provincia, llevando alegría a cientos de familias chubutenses.

Además, durante toda la tarde estuvo presente el proyecto “Raíz Emprendedora”, impulsado por la Secretaría General de Gobierno a cargo de Macarena Acuipil, con distintos stands de emprendedoras locales y productos artesanales.

Los más chicos también tuvieron su espacio especial con el stand de intercambio de figuritas del Mundial FIFA 2026, donde participaron de juegos, sorteos, actividades recreativas y recibieron paquetitos de figuritas y premios sorpresa.

Una vez más, el Telebingo Deportivo demostró ser mucho más que un sorteo, consolidándose como una herramienta de integración, entretenimiento y acompañamiento para instituciones deportivas y sociales de toda la provincia.