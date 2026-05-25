Martín León se impuso en el Medio Maratón de la Patria

El atleta de Paso de Indios, radicado en Esquel, Martín León se impuso este domingo en el Medio Maratón de la Patria que unió las localidades de Gaiman con Trelew.

El atleta Awkache se impuso con una gran diferencia sobre Franco Giménez, quien terminó segundo a más de 3 minutos del ganador.

El tiempo de León ha sido de 1hs 09min 21seg, en tanto Giménez hizo un registro de 1hs 12min 29seg. El tercer lugar en el podio fue para David Juárez, quien logró una marca de 1hs 12min 54seg.

Señalemos que un total de 300 atletas se dieron cita este domingo para participar del medio maratón de La Patria que organizó Eventos Deportivo Deportivos, donde tomaron parte una importante cantidad de deportistas de Santa Cruz, Río Negro y de varias localidades de Chubut.

En cuanto a las damas en los 21 kilómetros la comodorense Paula Herrera ganó con absoluta comodidad, ya que utilizó un tiempo de 1hs 24min 54seg, superando a Gabriela Yanos (1hs 31min 31seg) y a la gaimense Adriana Millaguala, quien terminó en la tercera posición.

En categoría inclusiva en 21 kilómetros en silla de ruedas Liliana Méndez tardó un tiempo de 1hs 17min 34seg, escoltada por Patricio Coñuecar.

En lo que respecta a la prueba más corta, la de 5km, el ganador en los varones fue el dolavense Mauro Sánchez con un tiempo de 15min 32seg escoltado por Néstor Arancibia y Sergio Gómez.

En damas en la prueba participativa triunfó Noemí Crettón en 19min 29seg, segunda la juvenil Ciria Bewyn y tercera Natalia Mora.

Finalmente en categoría inclusiva de 5 kilómetros, el madrynense Santiago Parodi utilizó un tiempo de 25min 39seg para ser el ganador.

