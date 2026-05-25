La Trochita celebró su 81° aniversario entre símbolos patrios y chocolate caliente

Aguardando en las vías de su histórico recorrido, en el mediodía de hoy el Viejo Expreso Patagónico se lució entre los vecinos y vecinas que asistieron a su cumpleaños número 81.

En una celebración conjunta con el acto del 25 de Mayo, que coincide con el aniversario de La Trochita, autoridades municipales, provinciales, militares y escolares se unieron, además de grupos de danza y artistas que aportaron al compartir de torta fritas y chocolate caliente, que es tradición en los 216 años de la Revolución de Mayo.

Al son de la Banda Militar Malvinas Argentinas, los silbidos de la máquina a vapor fueron aplaudidos en su llegada, luciendo una placa que conmemora este nuevo aniversario.

El Himno Nacional sonó fuerte también, junto a la voz del trovador local Leo Miranda, quien también entonó con su guitarra el himno provincial, autoría del Chubutense Delfor Ap-Iwan.

Las autoridades municipales reconocieron la labor del histórico maquinista Nelson Omar Ibaldi, quien se jubila dejando en su historia el haber transportado más de un millón de pasajeros por las vías de nuestro tren.

Las nuevas generaciones tuvieron también su lugar en la danza y el canto de las escuelas, como también el grupo de danza Malvinas Argentinas que desplegó un cuadro de folclore nacional.

Las palabras de intendente Matías Taccetta definieron el evento como una oportunidad de unión y celebración de los valores que se alzan como cuando se iza la bandera nacional en este recuerdo de la independencia y soberanía en la revolución de Mayo.

SL