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Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de Esquel renuevan abanderado y escoltas

Lucas Rocha Villegas, Cintia Cayún y Jaqueline Troncoso fueron parte de su último acto en el aniversario de La Trochita 
Por Redacción Red43

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Hoy, 25 de mayo, en la emblemática estación del Viejo Expreso Patagónico "La Trochita" se conmemoro el Día de la Patria en su acto oficial.

 

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel marcó el cierre de un ciclo para su abanderada y sus escoltas, quienes finalizaron su período de representación institucional.

 

Desde dicho espacio expresaron el agradecimiento a los bomberos Rocha Villegas Lucas, Cayún Cintia y Troncoso Jaqueline.

 

 "Durante este tiempo, han portado nuestra bandera, han llevado en alto los valores de sacrificio, vocación y abnegación que nos unen y definen como bomberos. Les deseamos lo mejor. su paso como abanderados quedará grabado con orgullo en la historia de nuestro cuartel. ¡Gracias por representarnos con tanto honor! ¡Viva la Patria!", expresaron desde sus redes sociales 

 

SL

 

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