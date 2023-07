La muerte de Daiana Reales en la ruta 25 entre Gaiman y Trelew, atropellada por Gastón Muñoz, conductor que se trasladaba bajo los efectos del alcohol, está en su etapa final del juicio, donde la Fiscalía pidió 3 años y 9 meses de prisión, y tiene a la familia de efectivo policial, reclamando que se haga justicia, aunque “no exista en Chubut”.

El esposo de la joven de 26 años fallecida, Gustavo Mirantes señaló: "Lo que no queríamos era que bajen el alcoholímetro, porque era nuestra herramienta fundamental para que puedan darle los ocho años o darle los 3 años y 9 meses como dijo el fiscal. Sabíamos en los alegatos algunas discrepancias que hubo, tanto testigos como la que hizo el test de alcoholemia. Y en una equivocación que tuvo esta señora, ya sea por nerviosismo o porque no es nada lindo estar adelante de un micrófono declarando, se pudieron agarrar de ese error que se cometió en la declaración. No puede ser que por ese error le den dos años nomás, aunque no esté decidido aún".

Refiriéndose a su señoría, Carolina Marín, la jueza que entiende en este juicio, Mirantes indicó que "tengo fe en ella, pero no puede ser que le quieran dar los dos años y 5 de inhabilitación, la verdad que yo tranquilamente como funcionario policial, salgo y mato a una persona, total me van a dar dos años, cinco de inhabilitación y vuelvo a laburar".

El único imputado y apuntado como responsable de la muerte de Reales, emitió sus disculpas ante la presencia de la jueza y para el esposo no fueron más que palabras: "No me conmueve en absoluto, porque él tenía que haber llorado y pedido las disculpas después de una semana muerta Daiana, ya que se dedicó a hacer un asado y a tomar en la comisaría de Gan Gan, con los policías y el jefe. Este apellido Muñoz, nadie lo quiere en Gan Gan, no es aceptado".

Al ser consultado sobre si confía o no en la Justicia, Mirantes manifestó: "Justicia no hay, señor, esa palabra ya es algo pasajero, se pido por una cuestión de ética o moral, pero Justicia hoy acá en Chubut no hay. Me voy a disculpar si la señoría da lo que nosotros pedimos, si no son los 8 años que le den 3 años y 9 meses, entonces va a ser la única jueza en Chubut que realmente obra como Dios manda".

Respecto al Código Procesal Penal, el marido comentó que "tiene sus ítems en algunos artículos buenos y en otros que te lo contradice, y para defensa agarran contradictorio para largar en libertad. Tendría que cambiar todo, porque estamos hablando de una vida y no estamos hablando de un perro. Y tiene más condena un ser humano que mata un perro y lo deja tirado en la calle que aquel que mate una persona".

Por último, Gustavo Mirantes reflejó que "llegamos tarde porque justo en el 2023 se cambia a alcohol cero, cuando me la matan dos años atrás", dijo indignado y agradecido por estar siempre acompañando el caso y a la familia.