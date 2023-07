La persona detrás del candidato, un nuevo segmento de Red43 para conocer personalmente a los candidatos a intendente de Esquel. En esta segunda edición, la invitada de este domingo fue Patricia Berra, del espacio Esquel en Marcha.

En principio, Patricia comentó que es maestra de educación especial y llegó a Esquel con su compañero de vida y sus dos hijos pequeños. Al año siguiente, ya en la ciudad, nació su tercera hija. "Esquel fue el lugar elegido por mí y por mi pareja para vivir acá", sostuvo.

Para su papá, Patricia era una "luchadora de causas perdidas". Estuvo en centros de estudiantes, sindicatos de docentes. "Mi trabajo es la educación especial y junto a otros papás, luchamos por la inclusión en Esquel. Cuando vine, trabajaba en la Escuela 502 y se la llamaba escuela para discapacitados mentales leves. Por suerte, ahora nadie dice discapacitados".

"Luchamos y hoy solo existe la 502 para niños y adolescentes con discapacidad mental. Es un lugar donde van y vienen los chicos según sus necesidades y hoy comparten la educación en la escuela de su barrio, donde debieron estar siempre. Esa lucha la dimos porque no hay batallas para estar solo", agregó.

Años después, con la asunción de Mauricio Macri en la presidencia de Argentina, se creó el Instituto Futaleufú, del que es parte.

Llegó a Esquel en el año 1988. Nació en Gálvez, pero a los dos años llegó a Rafaela hasta que vino a vivir a Esquel. Junto con su pareja, a quien ella llama "mi compañero", el Chino Benítez, quien estuvo preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. "Yo lo conocí cuando salió en libertad, era estudiante y militante en la JP. La reinserción en los años 80 no era sencilla. Había un montón de condicionamiento para conseguir trabajo. Los dos estudiábamos juntos. Decidimos emprender nuevos rumbos para trabajar y seguir dando la batalla. Elegimos el sur y presentamos en todas las casas de provincia de la Patagonia nuestra presentación. En Esquel había pocos profesionales y llegué con la titularidad", indicó.

A pesar de ser de Rafaela, no es hincha de Atlético de Rafaela, sino de Colón de Santa Fe: "Siempre con los sectores más populares", dijo.

Sobre su familia, Patricia habló de sus hijos: "Anelén es mi hija más chica, estudió medicina en la UBA. Hizo su residencia de Pediatría en el Hospital Zonal Esquel. Solo se dedica a la salud pública. Tenemos un solo varón, Nahuel, que estudió Sociología en la UBA y hace cinco años se fue a España. Mi hija mayor se llama Anahí, es la única que hoy es mamá. Tengo una nieta de 17 años y un nieto de dos meses. Se recibió en Trabajo Social en la UBA y se incorporó al Frente Popular Darío Santillán. Hace dos años los tengo acá, cerquita, en Cinco Saltos".

Además, Berra agregó que son 7 hermanos. "Mi mamá siempre fue ama de casa y con siete hijos estaba bastante ocupada. Mi papá era del Movimiento de Integración y Desarrollo de Frondizi y le echaba la culpa a Perón de que nunca pudo estudiar en la universidad. Mi mamá era de una familia muy radical, mi abuelo había sido intendente por el radicalismo. Las discusiones en la mesa de los domingos, de política, eran para alquilar balcones. Yo era la primera mujer y durante mucho tiempo era la preferida de mi papa. Mis hermanos varones, en cuanto pedido que había que hacerle a Don Berra, iba yo".

Patricia recordó algunas anécdotas de la familia, con sus hermanos. A la hora de la siesta, los papás dormían y ellos, con sus hermanos, armaban un casino con ruleta, un bar, billetes que eran liras británicas y dólares estadounidenses. "Los armábamos con el frasco de tinta china, los dábamos vuelta y era el sello de los billetes", dijo. "Si el día estaba linda, jugábamos a cowboys e indios en el patio. Armábamos trincheras, hasta que sentíamos algún ruido y no nos daban los pies para tratar de acomodar todo y volver a hacer silencio".

En sus tiempos libres, a Patricia le gusta cocinar y recibir visitas. "Tenemos amigos dispersos por el mundo y Esquel es muy bonito. A todos les insistimos con que vengan a conocer. Suelo tener visitas de una semana, diez, quince días. Además, paseamos. Cuando uno tiene visitas, ese convierte en guía turístico".

Los domingos en familia son de asado o pastas. Depende del tiempo, del clima y los antojos. "El asado, cuando llegamos a Esquel, mi compañero nunca había hecho y a mí me encantaba. Así que aprendí a hacer el asado y durante muchísimos años lo hacía yo". De todas maneras, para cocinar, Patricia prefiere cocinar cosas dulces: postres y mermelada. En comidas saladas, ñoquis, canelones y hasta paella. En cuanto a sus preferencias para comer, prefiere la pizza de fugazzetta "con un chorrito de oliva y orégano" o truchas.

Patricia se considera una persona muy familiera. "Los encuentros familiares grandes son re importantes. Ahora, los viajes intentamos hacerlos a otros lados, pero siempre una pasadita por la familia o por videollamada que la uso a full para la familia. Es como tomar un mate con el otro".

Por último, contó por qué decidió ir por el camino a la intendencia de Esquel: "Soy luchadora de causas perdidas, como dijo mi papá. Pero no creo que haya luchas perdidas. Muchas personas piensan que la política no puede cambiar nada y que da lo mismo ir a votar o no. Total, todo va a estar igual. El político que llegue va a acomodar a sus amigos, familiares y buscar como seguir ascendiendo mientras mi vida, la tuya y la del vecino va a seguir igual. Yo soy convencida de que la política, realmente, puede cambiar la vida. Creo que la participación, la lucha colectiva y el trabajo responsable en una intendencia puede y cambia la vida de todos. Por eso estoy con ese entusiasmo. Todos estamos convencidos de que hay que dar la batalla en lo social y lo político. Es la única manera de que la vida de todos mejore".