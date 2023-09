A la hora de ser consultado por cómo afecta la inflación a los préstamos, Nicolás Passini detalló a Red43 respondió algunas cuestiones vinculadas a nuestras finanzas y brindó tips para cuidar el dinero de nuestro bolsillo.

En principio, detalló que "hoy en día los préstamos con tasa variable no se suelen comercializar por parte de las entidades bancarias. Lo normal es una tasa fija. Si ya tengo uno sacado, probablemente el hecho de que se vaya acelerando la inflación hace que se me vaya licuando la deuda. Si yo saqué un crédito hace 12 meses a una tasa del 50% nominal anual, hoy con la inflación mayor a 120 va a terminar generando que lo que termine yo devolviendo sea mucho menos en función de los ingresos que se me vayan actualizando".

"Hoy en día me preguntan si conviene sacar un crédito o si es preferible esperar. Esto depende mucho de la oferta bancaria que tenga la persona de la tasa nominal que le ofrezcan. Hay que de alguna manera hacer un análisis de si puedo pagar la cuota, la tasa de interés, que tan alta sea en relación a la inflación y también el plazo"

En este sentido, agregó que "hoy la inflación está alta... Pero si quiero sacar préstamos a una tasa arriba del 100% a varios años, probablemente la situación sea diferente y no me conviene estar pagándolo con esa tasa de interés".

"Hay que evaluar si a ese dinero lo voy a invertir, si es para pagar una deuda o para darse un lujo; por ejemplo, un viaje. No es lo que más recomiendo; pero cada persona tiene el libre albedrío de decidir qué hacer con su dinero y finanzas. Yo no recomiendo que se utilice para algo pasajero y luego estar pagándolo durante mucho tiempo"

Por último, recomendó que el dinero se invierta en un activo: "hay que tener muchas cosas en cuenta; no es tan sencillo. Cada persona es un mundo".