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19 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia ofreció un salario docente inicial superior al millón de pesos de bolsillo

La iniciativa presentada por el Gobierno contempla un incremento en el adicional “Zona Patagónica” y los aumentos previamente acordados, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Por Redacción Red43

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En el marco de las distintas acciones que el Gobierno del Chubut lleva adelante para sostener la recomposición salarial de la Administración Pública Provincial por encima de la inflación, este lunes se desarrolló una nueva reunión paritaria con los gremios del sector educativo.

 

Durante la audiencia, la Provincia presentó una propuesta superadora que contempla incrementos en distintos ítems salariales, elevando el sueldo inicial docente por encima del millón de pesos al término del periodo paritario, y posicionando a Chubut entre las tres provincias con mejor salario docente del país.

 

La reunión se desarrolló en instalaciones del SUM de Vialidad Provincial y contó con la participación del ministro de Educación, José Luis Punta; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; el subsecretario de Educación, Leandro Espinosa; el subsecretario de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía, Carlos Tapia; el secretario de Trabajo provincial, Nicolás Zárate; el director general de Asuntos Legales de la Secretaría de Trabajo, José Pendón; y los representantes gremiales Guillermo Spina (SITRAED); Tomás Montenegro y Martín Pena (ATECH); Rodrigo Blanco, Rubén Luffi y Cristian Romano (AMET); Mónica Balmaceda y Daniela Deve (SADOP); y Margarita Beynon y Paola Molina (UDA).

 

De acuerdo con la oferta presentada a los gremios del sector educativo, el salario bruto inicial de un docente de Jornada Simple se ubicaría en $1.377.191 para el mes de julio, posicionando a Chubut en el tercer lugar a nivel nacional. De este modo, el Gobierno garantiza un piso de $1 millón de salario inicial de bolsillo para docentes de Jornada Simple.

 

En ese marco, el martes 26 de mayo se llevará adelante una nueva audiencia, instancia en la que los representantes sindicales responderán formalmente a la propuesta presentada por la Provincia.

 

Cabe destacar que, al tratarse de una propuesta basada en conceptos remunerativos, la recomposición salarial también alcanzará a los docentes jubilados.

 

 

 

 

R.G

 

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