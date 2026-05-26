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26 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Las prepagas aplicarán nuevos aumentos en junio

Las principales empresas de medicina privada ya comunicaron incrementos de hasta el 2,9% para el próximo mes. El acumulado del año supera el 10% y crece la preocupación entre los afiliados por el costo de la cobertura médica.
Por Redacción Red43

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Las empresas de medicina prepaga volverán a ajustar sus cuotas a partir de junio y varias de las compañías más importantes del país ya notificaron a sus afiliados sobre los nuevos valores. Las subas oscilarán entre el 2,6% y el 2,9%, porcentajes que nuevamente quedarán por encima de la inflación mensual registrada en abril por el INDEC, que fue del 2,6%.

 

Los nuevos cuadros tarifarios fueron incorporados al sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), herramienta mediante la cual las compañías deben informar mensualmente los valores de sus planes según la edad de los usuarios, el tipo de cobertura y la región del país.

 

Entre las firmas que confirmaron aumentos se encuentran Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud, que aplicarán ajustes del 2,6%. En tanto, Omint elevará sus cuotas hasta un 2,9%, dependiendo del plan contratado. Algunas empresas también actualizarán los valores de los copagos.

 

Desde el sector privado sostienen que las subas responden al incremento constante de los costos operativos vinculados a la atención sanitaria. Entre los principales factores mencionan el aumento de medicamentos, insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres, servicios tercerizados y tecnología médica.

 

Las compañías remarcan que el contexto económico obliga a realizar ajustes frecuentes para sostener las prestaciones y garantizar la continuidad de la cobertura médica.

 

Los incrementos de junio llegan luego de varios meses consecutivos de actualizaciones. Según datos del INDEC, durante abril los planes de salud privada aumentaron 2,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2,5% a nivel nacional. De esta manera, el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 alcanzó el 10,5%.

 

En la comparación interanual, las cuotas registran incrementos cercanos al 30%, situación que genera preocupación entre miles de familias que destinan cada vez una mayor parte de sus ingresos al pago de la cobertura médica privada.

 

Un informe elaborado por MiObraSocial.com.ar indicó que actualmente el 58% de los argentinos no puede acceder a un plan de medicina prepaga debido a razones económicas.

 

Frente a este escenario, muchas familias optaron por reducir prestaciones, cambiar a planes más económicos o abandonar directamente la cobertura privada para depender únicamente del sistema público o de una obra social.

 

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud, el valor promedio de una prepaga durante mayo se ubicó entre los 160 mil y 200 mil pesos mensuales. Sin embargo, los planes premium y de cobertura integral ya superan el millón de pesos por mes.

 

 

 

 

R.G

 

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