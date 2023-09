La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) lleva adelante un paro por 48 horas que comenzó este martes 19 de septiembre en reclamo de una recomposición salarial.

Además, en el marco de la medida de fuerza, el sindicato homenajeó a las docentes, Jorgelina Ruíz Diaz y María Cristina Aguirre, las docentes que fallecieron en un accidente de tránsito en 2019 cuando regresaban de participar en un plenario de delegados de ATECh y una movilización docente en Rawson.

Las actividades se realizaron en las distintas regionales de la provincia. En Esquel, los docentes se concentraron en la sede gremial para inaugurar una placa conmemorativa que recuerda a las docentes de Comodoro Rivadavia.

"Para nosotros es un día muy importante. Conmemoramos esta fecha pero no desde la tragedia, sino desde la militancia, la lucha, construcción colectiva. No podemos aceptar que la pérdida de la vida de nuestras compañeras sea en vano, por eso no podemos dejar de recordarlo. Hay que recordarlo luchando", sostuvo Martín Pena, secretario general de ATECh Regional Oeste.

En este marco, denunció la situación que atraviesa la educación hace 6 años. "Pasaron 8 ministros en 6 años, eso dice mucho también. Una provincia devastada, colapsada con un caos donde las instituciones han volado por el aire donde no se respetan las normativas", sostuvo.

"Nosotros como conducción y parte de la clase trabajadora no podemos dejar de luchar porque estamos convencidos de que un pueblo mejor, una vida mejor y una provincia mejor es posible. No hay que bajar los brazos, no hay que rendirse, hay que seguir estando, cumpliendo nuestro rol como trabajadores en cualquier espacio que nos toque", agregó.