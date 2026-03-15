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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Temporada de cruceros: el lujoso L’Austral amarró en Puerto Madryn rumbo a Buenos Aires

El buque L’Austral llegó este domingo a Puerto Madryn con 120 pasajeros y 154 tripulantes. Proveniente de Ushuaia, la embarcación de lujo marca el inicio de la etapa final de una exitosa temporada de cruceros en la provincia.
Por Redacción Red43

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La temporada de cruceros en la provincia del Chubut comienza a transitar su etapa final con el arribo, este domingo 15 de marzo, del buque de pasajeros L’Austral, que amarró minutos después de las 6 de la mañana en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena de la ciudad de Puerto Madryn.

 

Esta fase final de la temporada se caracteriza por la llegada de buques de menor porte, pero de alta categoría en cuanto a los servicios y experiencias que ofrecen a bordo, consolidando a la región como un destino valorado dentro de los itinerarios turísticos del Atlántico Sur.

 

En esta oportunidad, el L’Austral llegó proveniente de Ushuaia con 120 pasajeros y 154 tripulantes, y permanecerá amarrado en el muelle hasta las 13 horas, momento en el que continuará su itinerario con destino al puerto de Buenos Aires.

 

Cabe recordar que esta embarcación ya había visitado Puerto Madryn durante la presente temporada, en el mes de noviembre, cuando realizó su paso inicial rumbo a Ushuaia, donde posteriormente se posicionó para desarrollar sus itinerarios de verano en el extremo sur del continente.

 

El arribo de este tipo de embarcaciones refuerza el posicionamiento de la provincia dentro de los circuitos internacionales de cruceros, en una temporada que continúa generando movimiento turístico y actividad en los destinos portuarios de Chubut.




M.G

 

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