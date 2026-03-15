11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 15 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Franco Colapintoformula 1
15 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¡Histórico Colapinto!: Se bancó un choque, peleó con los grandes y sumó su primer punto con Alpine

Franco Colapinto metió una carrera increíble en el GP de China. Largó 12°, llegó a estar 2° peleando con Hamilton y sumó su primer punto con Alpine tras aguantar hasta un choque de Ocon. ¡Un carrerón del argentino!
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lo que hizo Franco Colapinto esta madrugada en Shanghai fue para ponerse de pie y aplaudir. Después de meses de renegar con un Alpine que no caminaba y de tener la suerte esquiva, el pilarense demostró por qué está en la máxima categoría: metió una carrera perfecta, con garra, inteligencia y mucho roce.

 

Una largada de otro planeta

 

Franco largó en el puesto 12, pero apenas se apagaron los semáforos, sacó a relucir su magia. En solo una vuelta, aprovechando los huecos y los problemas de los McLaren, saltó del 12° al 6° lugar. De repente, el sueño de los puntos estaba ahí nomás, al alcance de la mano.

 

Peleando rueda a rueda con las leyendas

 

La carrera se puso picante cuando entró el auto de seguridad. Mientras otros paraban en boxes, Franco estiró su permanencia en pista con gomas duras y llegó a ponerse segundo. Ahí fue donde se vio lo mejor: le sacó los codos y le aguantó los trapos a figuras de la talla de Lewis Hamilton, Charles Leclerc y George Russell. Los fanáticos que madrugaron en Argentina no podían creer lo que veían: el pibe de Pilar peleando mano a mano con los mejores del mundo.

 

Superando el "fuego amigo" y el drama final

 

Como si la carrera no fuera lo suficientemente difícil, tuvo que aparecer el suspenso. Tras su parada en boxes, Franco venía remontando con todo hasta que recibió un bombazo de atrás de su compañero de equipo, Esteban Ocon. El choque lo hizo hacer un trompo, pero Colapinto no se rindió, enderezó el auto y siguió acelerando como si nada hubiera pasado.

 

Sobre el final, la suerte que le faltó otras veces apareció: aprovechó una falla mecánica del multicampeón Max Verstappen y cruzó la meta en el 10° lugar.

 

Fin de la racha y desahogo

 

Hacía 17 meses que Franco no sumaba (la última vez había sido con Williams en EE.UU. 2024). Con este "poroto" y el sexto puesto de su compañero Gasly, el equipo Alpine se saca una mochila pesadísima y viaja a Japón con el ánimo por las nubes. ¡Grande, Franco!




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fin de la búsqueda: hallaron a Gustavo Joaquín Ríos tras el operativo policial
2
 Cuando el problema no es el hecho, sino quién lo filtró
3
 Roxana Piñeiro QEPD
4
 "No me imagino un trabajo mejor"
5
 Feria de arte esta tarde en Esquel
1
 Temporada de cruceros: el lujoso L’Austral amarró en Puerto Madryn rumbo a Buenos Aires
2
 ¡Histórico Colapinto!: Se bancó un choque, peleó con los grandes y sumó su primer punto con Alpine
3
 Ruta 40: despejaron el barro entre Epuyén y El Hoyo tras las fuertes lluvias
4
 ¿Por qué bajó el dólar? Las razones de la calma cambiaria y el rol del Banco Central
5
 Oficial: se canceló la Finalissima entre Argentina y España por falta de acuerdo
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -