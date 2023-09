Dentro de la historia de Trevelin, un capítulo importante se lo llevará el Club Social y Deportivo Coronel Fontana.

Hoy cumple 81 años de vida y ese espacio social, cultural y deportivo fue un lugar de reunión de los pobladores del lugar.

Apellidos muy reconocidos vistieron la camiseta rojinegra. Recalde fue uno de ellos, también sus hijos Nelson y Marcelo.

El “Chueco” Mardones fue otro y sus hijos Alexis y Pablo siguieron con la herencia.

Soto, Casanova, Ingram y muchos y muchos más que se me escapan de la memoria.

Muchos que fueron grandes dentro de la cancha y otros tantos que hicieron grande a Fontana desde afuera, como técnicos, colaboradores o dirigentes deportivos.

No quiero meter la pata. No quiero seguir nombrando para no cometer la ofensa de olvidarme de alguno.

Igual me voy a meter en este lio.

Luis Medrano, Gustavo Millamán, Walter Troman, Juan Chaura, Leo Jones, los hermanos Huechumil, Diente Jones y sus hermanos.

Gustavo Andrés Cerecero, “tito” Andrade y su tío Elias

Más cerca en el tiempo Maxi Ruz, Luis “el pela” Almendra, Walter Roldan, Luis Cvitarreale, entre otros tantos referentes del club en materia de futbol.

Peor hoy por hoy, Fontana no es solo Fútbol. Hay muchas disciplinas que se practican en el lugar. Tenis, Básquet, Voley, Handball, Ajedrez y Badminton.

Con la idea de demostrar su amor por el club, un grupo de deportistas del Club Fontana de Trevelin están organizando para esta tarde un banderazo en el marco del 81º aniversario de la entidad.

La idea surgió entre los deportistas de la institución quienes señalaron que este banderazo es una forma de mostrar su pertenencia al club más añejo de la ciudad.

La concentración está programada para las 17 horas en la plaza de Trevelin y, desde allí, se partirá en caravana hasta el gimnasio ubicado en la avenida San Martín esquina Libertad.

La convocatoria es abierta para todos, a quienes se les pide que vayan con una bandera o camiseta alusiva al club, en tanto luego en la misma sede habrá distintas actividades a modo de festejos.

Se pintarán murales, se entregarán distintos premios y habrá meriendas para todos.