Este sábado se llevó a cabo la segunda jornada de la 98° edición de la Expo Ovina en la Sociedad Rural de Esquel.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estuvo presente en la jornada y brindó un discurso, expresando su alegría de participar por primera vez como mandatario provincial.

Durante su discurso destacó: "No creo que salgamos adelante haciendo hincapié en las diferencias. Hay muchas familias que la están pasando mal, hay mucha incertidumbre, pero la Argentina para salir adelante necesita trabajo y trabajo registrado".

"Este país no va a salir adelante cortando ruta, prendiendo fuego edificios públicos", dijo Torres y señaló que "muchas de las cosas que estamos haciendo no son simpáticas, no me gusta decir que tuvimos que intervenir la caja de seguridad social".

"Tenemos que tener otra agenda, salir del pasado, peleas setentistas. Tenemos que ir a un estado moderno, garantizarles a los productores que puedan laburar y generar divisas que necesita el gobierno", remarcó.

“Tenemos que industrializar nuestros recursos, tenemos que agregarle valor, por eso hicimos un planteo al ministro de economía para que se contemple la posibilidad de que haya una baja progresiva de retenciones”, expresó.