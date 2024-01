El exministro de Economía, Sergio Massa, ha regresado a la arena política con un mensaje contundente y una importante crítica a la política económica del Gobierno. En su reaparición, Massa señaló que "el salario no es ganancia" y, además, realizó un duro análisis de las decisiones tomadas por el actual ministro de Economía, Javier Milei.



Uno de los aspectos que más cuestionó Massa fue la suspensión del programa de devolución del IVA en compras de la Canasta Básica. Según el exministro, esta medida representa un golpe directo a la economía de las familias más vulnerables, ya que la devolución del IVA era un beneficio que les permitía contar con un alivio en sus gastos diarios.



Pero las críticas de Massa no terminaron ahí. También expuso su preocupación por las políticas que benefician a los "más ricos". En particular, se refirió a la devolución de Bienes Personales, donde se estima que se le devolverá 0,23 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país a los sectores más acomodados. Además, denunció que en el marco del blanqueo fiscal se otorgarán también beneficios fiscales a aquellos que evadieron impuestos, lo que representaría una pérdida de 1,4 puntos del PBI.



En contraposición, Massa señaló que, mientras el Gobierno aumenta el impuesto PAIS y traslada ese costo a los precios, se le quita a la población la devolución del IVA, lo cual supone una reducción de 0,25 puntos del PBI. De esta manera, el exministro criticó la falta de equidad en las medidas económicas implementadas por el actual Gobierno.



La mirada crítica de Massa pone en el centro del debate la necesidad de priorizar la atención a las necesidades de los sectores más vulnerables y la importancia de impulsar medidas que promuevan una mayor equidad en la distribución de la riqueza.