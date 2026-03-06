El concejal Martín Escalona analizó los anuncios presupuestarios y el rol legislativo

Tras el discurso del intendente Matías Taccetta en el inicio de sesiones ordinarias, el concejal del Partido Justicialista, Martín Escalona, brindó sus consideraciones sobre la gestión de los fondos públicos y el trabajo parlamentario que se viene desarrollando desde su bloque.

El edil hizo hincapié en la necesidad de mayor transparencia documental respecto al uso de los recursos municipales. Si bien reconoció la importancia de obras como la Plaza del Cielo y tareas de infraestructura urbana, Escalona vinculó la posibilidad de realizar estas inversiones a lo que denomina una subejecución de presupuestos anteriores y al impacto de las actualizaciones impositivas vigentes.

En este sentido, manifestó su preocupación por los costos operativos en comparación con localidades vecinas y señaló que, desde su perspectiva, la proyección de la obra pública actual parece estar ligada a una planificación de carácter electoral de cara al 2027, más que a una respuesta estructural a las necesidades urgentes del vecino de Esquel.

Durante su análisis, el concejal destacó la autoría de diversos proyectos que hoy forman parte de la gestión municipal, buscando poner en valor el trabajo de la minoría en el Concejo Deliberante. Entre ellos, mencionó la ordenanza para la digitalización de documentación municipal y otras iniciativas vinculadas al transporte público, como la extensión horaria de los colectivos y el servicio al barrio Ceferino. "Hemos impulsado numerosas ordenanzas aprobadas que apuestan al trabajo y al beneficio de la gente, como los puentes vehiculares y los playones, aunque a veces ese origen legislativo no sea de conocimiento público", indicó Escalona.

Finalmente, Escalona se refirió a las diferencias de criterio con el Ejecutivo Municipal en temas sensibles como la licitación del Parque Industrial, la situación edilicia de las escuelas y el convenio del Centro de Encuentro. Al respecto, sostuvo que su labor consiste en advertir falencias técnicas para que sean subsanadas, como ocurrió con las adendas realizadas a convenios originales.

Para cerrar, el concejal expresó que, si bien la llegada de grandes inversiones es bienvenida, es fundamental que el Gobierno Municipal equilibre esa búsqueda de capitales externos con una atención prioritaria a las realidades cotidianas de los vecinos de todos los sectores de la ciudad.

E.B.W.