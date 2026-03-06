23°
06 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

"Estamos ordenando el presente para que la inversión y el empleo tengan futuro"

El intendente de Esquel planteó la necesidad de atraer inversiones privadas y ordenar la matriz productiva para generar empleo genuino.
Por Redacción Red43

El intendente de Esquel detalló las políticas de acompañamiento a los sectores estratégicos, destacando el rol de la apicultura y el fomento a la inversión privada local. Sostuvo que se han generado fondos destinados específicamente al fortalecimiento de actividades productivas clave para la región. El jefe comunal manifestó que la gestión consolidó una mesa de trabajo con los productores de miel para brindarles cercanía y asistencia técnica permanente. Al referirse a la articulación con el sector privado, el funcionario afirmó que "estamos ordenando el presente para que la inversión y el empleo tengan futuro en nuestra ciudad" y subrayó que el crecimiento debe llegar a todos los vecinos.

 

El intendente también dedicó un espacio para resaltar la importancia de mantener organismos de control en instalaciones municipales, lo que según explicó permite un servicio eficiente para los productores de la cordillera. En relación al desarrollo emprendedor, el mandatario anunció la puesta en marcha del programa hecho en Esquel y nuevas líneas de crédito. Según el jefe comunal, estas medidas buscan estimular la generación de empleo genuino, señalando que "necesitamos menos egoísmo político y más colaboración en este objetivo que nos hemos propuesto".

 

Hacia el cierre de este eje, el mandatario destacó el profesionalismo de su equipo técnico y valoró los proyectos de ordenanza enviados para incentivar la producción foresto industrial y agrícola. Al concluir este tramo de su mensaje, el intendente aseguró que "me llena de orgullo ser parte de un municipio que trabaja para los vecinos" y ratificó que Esquel crece cuando se acompaña con medidas innovadoras a quienes deciden invertir en la localidad.

 

 

 

 

