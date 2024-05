Según Trucco, la falta de una secretaria legislativa impidió que se llevara a cabo la sesión, lo que llevó a su reprogramación.

"La sesión de este viernes se suspendió porque no tenía secretaria legislativa. Y entonces, al no tener secretaria legislativa, no se puede sesionar. Lo que hice fue suspenderla, pero la pasé para el próximo viernes 24," detalló Trucco. Aseguró que, a pesar de este cambio, el cronograma de sesiones se mantendrá como estaba previsto desde el inicio del año.

Trucco aclaró que este ajuste no afectará significativamente el trabajo del Concejo. "El cronograma y la cantidad de sesiones que iban a haber durante el primer semestre se van a terminar cumpliendo como estaba programado, con el cambio de un día solamente," explicó.

Además, Trucco informó que, a pesar de la suspensión de la sesión, los concejales continúan trabajando. "Como no se trabajó en la sesión, lo que sí se hizo fue que una de las comisiones que más trabajo tiene, estén trabajando todos los concejales" comentó.

En cuanto a las Bancas del Vecino, Trucco señaló que hay cuatro presentaciones pendientes que se abordarán en la próxima sesión. "Las bancas del vecino fueron presentadas, una hace dos semanas, y las otras fueron presentadas en estos días. Ya fueron notificados que esta sesión se suspendió y ahora los vamos a notificar para que el día 24 nombren a las personas que van a representar a cada banca y serán bienvenidas a la comisión de la sesión," explicó.

O.P