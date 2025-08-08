11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
08 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Agenda completa de fin de semana en Esquel: arte, deporte y celebraciones

La ciudad se prepara para una variedad de eventos, incluyendo la Gala del Centenario de la Asociación Sirio Libanesa y los festejos por el Día de las Infancias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Cultura de Esquel y el área de Deportes anunciaron una completa agenda de actividades para este fin de semana, con propuestas que incluyen arte, música, deportes y celebraciones por el Día de las Infancias.
 

 

Viernes 8 de agosto
La jornada comenzará con la recepción de obras para el XXVIº Salón Municipal de Artes Plásticas en el Centro Cultural Melipal, que estará abierta hasta el 16 de agosto.

Por la noche, a las 20:00, se proyectará en el mismo espacio el documental patagónico “Comunidades del Viento”, con entrada libre y gratuita.

En el ámbito deportivo, a las 20:30 se inaugurará la primera edición de los Juegos de Montaña.

 

 

Sábado 9 de agosto
El Centro Cultural Melipal recibirá una charla técnica sobre plantado, poda y fertilización a cargo del ingeniero agrónomo Rossano Tomasin, de 10:00 a 12:00.

Por la noche, el gimnasio municipal será sede del 6º Encuentro de payadores, malambo y chamamé, con una entrada de $6.000.

 

Además, en el Auditorio Municipal se celebrará la Gala del Centenario de la Asociación Sirio Libanesa, con figuras como Amir Thaleb y Joel Habib.

En deportes, habrá fútbol infantil en la Liga de Independiente, la carrera de trail running “Aitue” en la Laguna La Z, y partidos de la Copa Esquel de fútbol 11 en el Club Independiente.

 

 

Domingo 10 de agosto
La jornada estará dedicada al Día de las Infancias en el gimnasio municipal, con juegos, espectáculos y sorteos desde las 15:00.

El Centro Cultural Melipal albergará una Feria de Libros Infantiles y la inauguración de la 14ª Muestra Colectiva de Arte “Chicos para Chicos”.

El cierre del fin de semana será con el espectáculo gratuito “Rock, Coro y Orquesta” de Vocal de pinar y Arcos del sur, a las 21:00 en Melipal.

En lo deportivo, los partidos de la Copa Esquel de fútbol 11 continuarán en el Club Belgrano.


  
  
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se conocieron las imágenes del incidente en el frigorífico Dicasur
2
 Dicasur: prisión preventiva y prohibición de acercamiento para los hermanos Massini
3
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
4
 Demoran a un conductor tras arrastrar a una joven y ser detectado por cámaras
5
 La Justicia le prohibió a Treffinger elegir candidatos “a dedo” y autorizó afiliaciones “cajoneadas”
1
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
2
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
3
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
4
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
5
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -