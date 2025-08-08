Agenda completa de fin de semana en Esquel: arte, deporte y celebraciones

La Subsecretaría de Cultura de Esquel y el área de Deportes anunciaron una completa agenda de actividades para este fin de semana, con propuestas que incluyen arte, música, deportes y celebraciones por el Día de las Infancias.



Viernes 8 de agosto

La jornada comenzará con la recepción de obras para el XXVIº Salón Municipal de Artes Plásticas en el Centro Cultural Melipal, que estará abierta hasta el 16 de agosto.



Por la noche, a las 20:00, se proyectará en el mismo espacio el documental patagónico “Comunidades del Viento”, con entrada libre y gratuita.



En el ámbito deportivo, a las 20:30 se inaugurará la primera edición de los Juegos de Montaña.

Sábado 9 de agosto

El Centro Cultural Melipal recibirá una charla técnica sobre plantado, poda y fertilización a cargo del ingeniero agrónomo Rossano Tomasin, de 10:00 a 12:00.



Por la noche, el gimnasio municipal será sede del 6º Encuentro de payadores, malambo y chamamé, con una entrada de $6.000.

Además, en el Auditorio Municipal se celebrará la Gala del Centenario de la Asociación Sirio Libanesa, con figuras como Amir Thaleb y Joel Habib.



En deportes, habrá fútbol infantil en la Liga de Independiente, la carrera de trail running “Aitue” en la Laguna La Z, y partidos de la Copa Esquel de fútbol 11 en el Club Independiente.

Domingo 10 de agosto

La jornada estará dedicada al Día de las Infancias en el gimnasio municipal, con juegos, espectáculos y sorteos desde las 15:00.



El Centro Cultural Melipal albergará una Feria de Libros Infantiles y la inauguración de la 14ª Muestra Colectiva de Arte “Chicos para Chicos”.



El cierre del fin de semana será con el espectáculo gratuito “Rock, Coro y Orquesta” de Vocal de pinar y Arcos del sur, a las 21:00 en Melipal.



En lo deportivo, los partidos de la Copa Esquel de fútbol 11 continuarán en el Club Belgrano.





