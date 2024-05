En un mensaje en redes sociales, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, informó sobre el brutal asesinato de Gonzalo Guenchur, un adolescente de Comodoro Rivadavia. Mientras esperaba el colectivo para ir al colegio junto a una compañera, Gonzalo fue abordado por un joven de 15 años que, en un intento de robarle el celular, lo apuñaló varias veces, causándole la muerte.

Bullrich describió el violento hecho: "A Gonzalo Guenchur, mientras esperaba el colectivo para ir al colegio con una compañera, en Comodoro Rivadavia, le preguntaron por la hora y terminaron arrebatándole la vida. El malnacido que lo asesinó, de 15 años, quería robarle el celular, y para eso lo apuñaló varias veces hasta matarlo".

El mensaje en las redes de la Ministra estuvo acompañado de un video en el que Bullrich, junto al diputado César Treffinger, expresa su apoyo a la familia de Gonzalo y anuncia un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. La Ministra de Seguridad enfatizó que este cambio es fundamental para prevenir futuros actos de violencia y asegurar que aquellos que cometen delitos graves enfrenten la justicia.

Apoyo a la familia y propuesta de Ley

En el video, Bullrich y Treffinger se comunican con Noelia Alderete, la madre de Gonzalo.

"Hola Noelia. Sabemos que estás muy mal con lo que sucedió y acá con el diputado Treffinger estamos para apoyarte a vos y a tu familia para que no vuelva a pasar. Estamos por presentar ya el proyecto de imputabilidad de menores porque no puede ser que alguien mate y vuelva a su casa como si nada. Queríamos hablar con vos primero para darte todo el apoyo, el pésame, sabemos lo que estás sufriendo y, segundo, para decirte que vamos a ir con toda la fuerza para que esto no quede en la injusticia".

Noelia, conmovida, agradeció el apoyo: "Muchas gracias, la verdad que estoy muy fortalecida porque quiero dar pelea por mi hijo. Espero que valga la pena lo que pasó, que no sea en vano".

O.P