Terremoto 7.4 en Mindanao, Filipinas: se activa la alerta de tsunami en Chile

Un potente sismo de magnitud 7.4 sacudió la isla de Mindanao en Filipinas, provocando la activación inmediata de una alerta de tsunami para varias regiones costeras.

El evento, por su magnitud y ubicación en el Océano Pacífico, llevó a evaluar la posibilidad de un impacto a gran distancia, incluyendo las costas de Chile. Sin embargo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile descartó rápidamente cualquier riesgo.

Según el SHOA, las características específicas del sismo en Filipinas no cumplen con las condiciones necesarias para generar un tsunami con capacidad de afectar el Pacífico Sudoriental y, por ende, las costas chilenas. Las autoridades se mantienen en monitoreo, emitiendo los boletines informativos correspondientes para asegurar la calma y la seguridad de la población.

E.B.W.