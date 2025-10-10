12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 10 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43
10 de Octubre de 2025
|
Por Redacción Red43

Terremoto 7.4 en Mindanao, Filipinas: se activa la alerta de tsunami en Chile

El fuerte sismo registrado en Filipinas puso en alerta a las costas, mientras que las autoridades chilenas se pronunciaron sobre un posible riesgo en su territorio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un potente sismo de magnitud 7.4 sacudió la isla de Mindanao en Filipinas, provocando la activación inmediata de una alerta de tsunami para varias regiones costeras.

 

El evento, por su magnitud y ubicación en el Océano Pacífico, llevó a evaluar la posibilidad de un impacto a gran distancia, incluyendo las costas de Chile. Sin embargo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile descartó rápidamente cualquier riesgo.

 

 

Según el SHOA, las características específicas del sismo en Filipinas no cumplen con las condiciones necesarias para generar un tsunami con capacidad de afectar el Pacífico Sudoriental y, por ende, las costas chilenas. Las autoridades se mantienen en monitoreo, emitiendo los boletines informativos correspondientes para asegurar la calma y la seguridad de la población.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste desenlace: Encuentran en un río de Chile el cuerpo del futbolista comodorense Gonzalo Carrillo
2
 Q.E.P.D Raul Gerez
3
 Gualjaina a puro sabor: Encuentro Gastronómico Ancestral reivindica el Día de la Diversidad Cultural
4
 Por salud de Pablo Alarcón, el actor Diego Pérez se suma a la obra “Es Complicado” en Esquel
5
 Cobertura total de SEROS: El 100% de las prótesis dentales serán gratuitas
1
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
2
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 "Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial
5
 El jueves comienza bajo alerta por lluvias fuertes
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -