Cobertura total de SEROS: El 100% de las prótesis dentales serán gratuitas

El Gobierno del Chubut, a través de la obra social SEROS, puso en marcha el Programa de Atención Odontológica Especial para personas mayores de 60 años, garantizando la cobertura del 100% en prótesis dentales en toda la provincia. La medida busca mejorar de manera integral la salud bucal, la nutrición, la autoestima y la calidad de vida de los afiliados.

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, destacó la implementación de este esquema como parte de una política pública integral que prioriza el bienestar del adulto mayor.

Un “salto de calidad” en el abordaje social

El mandatario provincial ratificó que el gobierno "prioriza a sus adultos mayores, no solo en cuanto a las actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales, sino también en algo tan esencial como la salud".

Torres calificó el Plan Odontológico Especial como "un nuevo salto de calidad en el abordaje de un sector fundamental de la sociedad". Además, subrayó que "cuidar y acompañar a nuestros jubilados para que puedan disfrutar de una vida plena, es una decisión política que tomamos desde el primer día de gobierno".

Cobertura integral y beneficios para la salud general

El nuevo programa contempla el tratamiento de prótesis dentales completas y parciales. El proceso es integral, cubriendo todas las etapas desde la evaluación inicial y el diagnóstico hasta la confección, colocación y seguimiento de las prótesis.

El propósito central del Plan es devolver a las personas mayores funciones esenciales que se pierden con la falta de piezas dentarias. La rehabilitación bucal no solo mejora la autoestima y el bienestar emocional, sino que impacta directamente en la nutrición, permitiendo una alimentación más variada y saludable, y previniendo trastornos digestivos, dificultades fonéticas y alteraciones posturales faciales.

El Ejecutivo provincial concluyó que la medida es un paso más para "garantizar un Estado presente" y que se continuará trabajando para impulsar políticas que mejoren la calidad de vida de los chubutenses.

F.P