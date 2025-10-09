10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
09 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Cobertura total de SEROS: El 100% de las prótesis dentales serán gratuitas

El gobernador Ignacio Torres destacó el Plan Odontológico Especial como un "salto de calidad" que mejorará la nutrición, la salud general y la calidad de vida de los adultos mayores de Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la obra social SEROS, puso en marcha el Programa de Atención Odontológica Especial para personas mayores de 60 años, garantizando la cobertura del 100% en prótesis dentales en toda la provincia. La medida busca mejorar de manera integral la salud bucal, la nutrición, la autoestima y la calidad de vida de los afiliados.

 

 

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, destacó la implementación de este esquema como parte de una política pública integral que prioriza el bienestar del adulto mayor.

 

 

 

Un “salto de calidad” en el abordaje social

 

El mandatario provincial ratificó que el gobierno "prioriza a sus adultos mayores, no solo en cuanto a las actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales, sino también en algo tan esencial como la salud".

 

 

Torres calificó el Plan Odontológico Especial como "un nuevo salto de calidad en el abordaje de un sector fundamental de la sociedad". Además, subrayó que "cuidar y acompañar a nuestros jubilados para que puedan disfrutar de una vida plena, es una decisión política que tomamos desde el primer día de gobierno".

 

 

 

Cobertura integral y beneficios para la salud general

 

El nuevo programa contempla el tratamiento de prótesis dentales completas y parciales. El proceso es integral, cubriendo todas las etapas desde la evaluación inicial y el diagnóstico hasta la confección, colocación y seguimiento de las prótesis.

 

 

El propósito central del Plan es devolver a las personas mayores funciones esenciales que se pierden con la falta de piezas dentarias. La rehabilitación bucal no solo mejora la autoestima y el bienestar emocional, sino que impacta directamente en la nutrición, permitiendo una alimentación más variada y saludable, y previniendo trastornos digestivos, dificultades fonéticas y alteraciones posturales faciales.

 

 

El Ejecutivo provincial concluyó que la medida es un paso más para "garantizar un Estado presente" y que se continuará trabajando para impulsar políticas que mejoren la calidad de vida de los chubutenses.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
2
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
3
 La Catedral Sagrado Corazón de Jesús: un símbolo histórico de fe salesiana
4
 Horror en Brasil: la 'feijoada letal' y la escalofriante confesión de experimentos con perros
5
 Trelew: desperfecto en un vuelo de Aerolíneas provocó llamas y fuego en pastizales
1
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
2
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 "Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -