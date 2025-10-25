Pasó un año y nada se sabe de Nayelly, la joven que se enamoró y huyó con el novio de su mamá

El paradero de Nayelly Lujan García Servin, la joven que a sus 15 años desapareció junto a su padrastro, marido de la madre y padre de sus tres hermanos menores, Juan Ignacio Esteban Apaza (35), sigue siendo un misterio y este 23 de octubre se cumplió un año. Se mantienen vigentes las recompensas millonarias por datos que colaboren para dar con el paradero de las dos personas, y el alerta en los países de Bolivia y Paraguay.

Asimismo, el diario La Opinión Austral conoció detalles actuales de la causa que mantiene el vilo al país argentino. De acuerdo a lo que dieron a conocer fuentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, sede encargada de la investigación, “se tomaron muchas medidas y se está a la espera de informes de países limítrofes“. Y dieron a conocer que “el asunto es muy delicado por la particularidad del contexto en que se dio la desaparición”.

Aquel 23 de octubre en que la menor faltó a una clase de inglés y se fugó con el padre de sus hermanos en una camioneta Ford EcoSport blanca, pasaron por más de una docena de controles policiales y se instalaron en una provincia norteña o en uno de los países cercanos, según se desprende de la investigación. La búsqueda está a cargo del personal de la División de Investigaciones, pero no tuvo avances concretos.

A partir de la denuncia de la madre, Arcenia Servin, en la Comisaría Segunda, la Policía de Santa Cruz comenzó a trabajar para dar con el paradero de la menor. Luego de allanamientos en Pico Truncado y Caleta Olivia, una comitiva de la DDI viajó a Salta y llevó a cabo al menos tres allanamientos en viviendas de familiares de Apaza que arrojaron resultados negativos. Asimismo, los uniformados abocados a la búsqueda dieron con la camioneta en cercanías de la frontera con Bolivia.

Alumnos y el cuerpo de autoridades del Colegio Nº 45, establecimiento educativo al que asistía la adolescente antes de desaparecer, realizaron varias convocatorias para pedir justicia por la adolescente, pero recientemente no volvieron a manifestarse en relación a la búsqueda de la menor que, en julio pasado cumplió 16 años. El abogado de la madre, Alberto Luciani, había manifestado que el Juzgado perdió mucho tiempo. “Demoraron un montón de tiempo en corroborar que la información brindada por la madre era verídica“, dijo, en relación a datos sobre el posible paradero.

Por otro lado, Arcenia, la madre, le había contado a este medio que en septiembre del año pasado había encontrado a su marido e hija en una situación comprometedora, y otra de sus hijas le había dicho que ellos dos “tenían algo y andaban juntos“. Esto llevó a la mujer a hacer la denuncia por presunto abuso sexual. “Estuvieron planeando todo y actuando normal antes de irse, nunca pensé que mi pareja me iba a hacer algo así, habiendo tantas mujeres y se llevó a mi hija”, había dicho la señora con la voz quebrada.