Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut

En el marco de su campaña como candidata a diputada nacional por Chubut, Maira Frías, representante de La Libertad Avanza (LLA), llevó a cabo este sábado un intenso recorrido por las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, en una jornada que buscó consolidar el crecimiento del espacio que lidera el presidente Javier Milei en la provincia.

La candidata demostró una fuerte presencia en la calle, acompañada por su compañero de fórmula, Julián Moreira, el diputado nacional César Treffinger, y numerosos referentes provinciales, jóvenes y simpatizantes de La Libertad Avanza. Durante la visita a ambas ciudades, los referentes de LLA caminaron distintos sectores, conversaron con vecinos y compartieron actividades con la comunidad local.

Maira Frías utilizó sus redes sociales para reflejar el clima de entusiasmo y apoyo recibido: "En Trelew con este equipazo y en Puerto Madryn junto a esta hermosa gente", expresó la candidata de Milei.

La candidata destacó el respaldo que percibe de los chubutenses al proyecto de transformación profunda que impulsa el Gobierno Nacional. "Cada día, cada persona que nos cruzamos nos transmite su apoyo. Nosotros no venimos por ningún proyecto personal, ni a prometer soluciones mágicas vendiendo humo. Venimos a comprometernos, a trabajar con convicción para poner a la Argentina de pie", señaló Frías.

En ese sentido, la candidata a diputada remarcó que el principal objetivo de su postulación es claro: "Darle al presidente Javier Milei un diputado más por Chubut, para que pueda avanzar con las reformas estructurales que el país necesita".

Maira Frías cerró su mensaje con una contundente definición política que resume la postura de su espacio: "No nos vamos a quedar a mitad de camino. La libertad avanza, o la Argentina retrocede".



