Intentó matar a su primo: fue declarado culpable por un jurado popular

Luego de tres días de escuchar la declaración de testigos y después de los alegatos de las partes y las instrucciones finales, el jurado popular deliberó y declaró culpable a Jorge Pascoff de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y daño.

El condenado permanecerá en prisión preventiva en modalidad domiciliaria hasta la semana próxima cuando se realice la audiencia en la que las partes discutirán la pena a imponer.

La escala penal disponible arranca en cinco años y cuatro meses y llega casi a los 20 años.

El fiscal Carlos Díaz Mayer llevó a juicio a Jorge Pascoff acusándolo de haberse presentado en una chacra de Cholila con un arma de fuego, apuntar a su primo, perseguirlo y dispararle, en un contexto de suma violencia.

La secuencia comenzó minutos antes con un llamado telefónico, en el que la víctima le pedía a Pascoff la llave de la tranquera de una chacra que tienen en común para llevar unos animales. Luego apareció armado en la chacra de su primo, al verlo la víctima huyó para evitar ser alcanzado por un disparo.

Pascoff se subió a una máquina cargadora que estaba estacionada allí y trató de embestir a su primo, el que logró correrse para evitarlo. Inmediatamente Pascoff, embistió con la máquina un camión Scania 360 de su primo, dañandole el paragolpes delantero y la óptica delantera derecha.

Luego embistió una camioneta, sobre el lateral derecho provocándole daños en la puerta y espejo retrovisor. Dichos vehículos se hallaban estacionados a ambos lados de donde estaba de pie la víctima que intentaba ocultarse de las maniobras violentas desplegadas por el imputado.

Pascoff se bajó de la máquina cargadora y le disparó a su primo, quién permanecía al lado de los dos vehículos dañados, lesionando en el glúteo y muslo derechos, y en la rodilla y gemelo izquierdos.

La Fiscalía sostuvo que en ambos hechos intentó matar a su primo, sin lograrlo por razones ajenas a su voluntad, luego el imputado se retiró del lugar.