No es Disney ni Pixar, es el sur: un guanaco y un pingüino pasearon juntos en la costa

En un mundo a veces caótico, donde nos cuesta mirar y empatizar, la naturaleza nos brinda una lección de convivencia natural.

Un fotógrafo y vecino de Esquel captó en Punta Tombo, Chubut, un instante único: un pingüino y un guanaco compartiendo el mismo espacio en total armonía.

Y no es ficción ni IA, es un instante común pero difícil de captar porque ante los hombres, bien pueden huir o esconderse los animales y ese es el valor agregado de un buen fotógrafo: hacerse uno con el ambiente.

Un ejemplo simple, pero profundo, de diversidad en medio de un mundo que parece siempre igual.

SL