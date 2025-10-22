Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"

En el marco del cierre de campaña y las próximas elecciones legislativas, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, enfatizó la importancia de que el pueblo chubutense vote para poner fin a los privilegios de un sector minoritario de poderosos, enfocando su discurso en la necesidad de eliminar los fueros.

Torres, quien se dirigía a un encuentro en Comodoro Rivadavia, calificó el momento electoral como "histórico" y llamó a la comunidad a debatir la trascendencia de su voto: "Es un momento histórico para la provincia donde los chubutenses van a poder elegir ponerle fin a los privilegios". El mandatario subrayó que es crucial que la gente dimensione "qué es lo que se vota".

Los fueros: un blindaje para los poderosos

El Gobernador argumentó que la figura de los fueros, que originalmente se planteó para proteger a las minorías, se ha "desvirtuado" para defender a los sectores de poder. "Hoy los fueros a quiénes defienden: a los poderosos, defienden a los políticos, a los gobernadores, a los jueces, a los intendentes, a los diputados, a los delegados sindicales".

Torres sostuvo que estas elecciones son una oportunidad para que el pueblo chubutense "le diga basta a los privilegios de un sector minoritario de poderosos en la provincia que históricamente se ampararon en esos en esos privilegios".

El que se opone a la eliminación de los fueros

Al ser consultado sobre el sector de la justicia y los sindicatos que se oponen a la eliminación de los fueros, Torres utilizó una frase contundente para responder a las críticas:

"El quien se opone a la eliminación de los fueros es porque tiene el culo sucio, para decirlo en criollo y que se entienda".

El gobernador desestimó los argumentos técnicos o sofisticados que buscan justificar la continuidad de esta figura: "Si no tenés nada para esconder no tenés por qué tener fuero, entonces si tenés algo para esconder claramente vas a querer tener fuero". Y agregó que "muchos de esos que lo defienden está más sucio que una papa".

Una opción para Chubut y un logro histórico

Torres enfatizó que el espacio que él representa se enfoca en los intereses de los chubutenses, buscando trascender la grieta nacional. "Van a votar para Chubut, que van a votar para nuestra provincia, no para quedar bien con Cristina o para quedar bien con Milei".

Finalmente, el mandatario expresó su confianza en que la decisión de enfrentar a los sectores que defienden los fueros es "necesaria para que nunca más Chubut vuelva a ese pasado oscuro de desidia y de corrupción". Concluyó que, independientemente de qué gobierno esté en el futuro, "va a quedar grabado a fuego que ante la justicia somos todos igual y eso es un logro enorme para la provincia".

