Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas

El Gobernador se refirió a las distintas teorías sobre la desaparición y aseguró que se trabaja para terminar de "peinar" el sector y dar con el paradero de los adultos mayores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En relación a la intensa búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja desaparecida en la zona de Rocas Coloradas, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, aseguró que se han dispuesto "todos los recursos provinciales y nacionales" para dar con su paradero.

 

 

Torres indicó que se encuentra en constante comunicación tanto con el ministro de Seguridad, como con los familiares, en una situación que calificó como "angustiante" y de "mucha incertidumbre". El mandatario reconoció que existen "muchas dudas" y "distintas teorías" en torno a la desaparición.

 

 

Esfuerzo conjunto: fuerzas federales y provinciales

 

El Gobernador destacó la coordinación de esfuerzos para los rastrillajes: "hoy están puestos todos los recursos provinciales y nacionales también". En este sentido, resaltó la participación de las fuerzas federales y Prefectura, y mencionó haberse comunicado con la ministra de Seguridad de la Nación, asegurando que "está todo a disposición para terminar de peinar... todo lo que sea necesario".

 

El objetivo central es "hacer el rastrillaje de todo ese sector para poder dar con esta pareja".

 

 

La esperanza de encontrarlos con vida

 

A pesar de los días transcurridos desde la desaparición de la pareja, Torres reafirmó que la esperanza de un desenlace positivo se mantiene. "Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida, eso desde ya".

 

 

Finalmente, el Gobernador señaló la importancia de brindar certeza a las familias en este difícil momento. Subrayó que, ante cada pista o nuevo resultado, se mantiene en comunicación diaria con los familiares de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder.

 

 

F.P

 

