La increíble historia del gallo que canta desde las 4 y no deja dormir a los vecinos

En el tranquilo barrio Pinar de Festa, en Bariloche, el despertador ya no suena a las siete. Desde hace unos días, un gallo madrugador decidió adelantar el amanecer a las cuatro de la mañana, despertando a vecinos de varias cuadras a la redonda.

Cada madrugada, el inconfundible canto del gallo irrumpe en la calma del barrio y ya se convirtió en protagonista de charlas (y quejas) entre los vecinos: “No sabemos de quién es, pero parece tener dueño, porque se nota que quiere volver a su gallinero”, relató una vecina que lo ve merodear en el patio de su casa desde hace varios días. Por eso, los vecinos buscan al dueño del gallo, convencidos de que el animal solo quiere regresar a su hogar y recuperar la rutina de su corral.

Mientras tanto, el “gallo de Pinar de Festa” sigue libre y con su serenata matutina intacta, sin saber que su canto lo está volviendo viral. Los vecinos, en tanto, esperan que el reencuentro llegue pronto… y con él, el tan ansiado silencio durante las noches.

Fuente: El Cordillerano.