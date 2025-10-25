12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 25 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
25 de Octubre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

La increíble historia del gallo que canta desde las 4 y no deja dormir a los vecinos

Ocurre en un tranquilo barrio de Bariloche. Al parecer se escapó de su gallinero y buscan a su dueño. Pese a todo, su canto se volvió viral.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el tranquilo barrio Pinar de Festa, en Bariloche, el despertador ya no suena a las siete. Desde hace unos días, un gallo madrugador decidió adelantar el amanecer a las cuatro de la mañana, despertando a vecinos de varias cuadras a la redonda.

 

Cada madrugada, el inconfundible canto del gallo irrumpe en la calma del barrio y ya se convirtió en protagonista de charlas (y quejas) entre los vecinos: “No sabemos de quién es, pero parece tener dueño, porque se nota que quiere volver a su gallinero”, relató una vecina que lo ve merodear en el patio de su casa desde hace varios días. Por eso, los vecinos buscan al dueño del gallo, convencidos de que el animal solo quiere regresar a su hogar y recuperar la rutina de su corral.

 

Mientras tanto, el “gallo de Pinar de Festa” sigue libre y con su serenata matutina intacta, sin saber que su canto lo está volviendo viral. Los vecinos, en tanto, esperan que el reencuentro llegue pronto… y con él, el tan ansiado silencio durante las noches.

 

Fuente: El Cordillerano.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Matrimonios en el lago y el parque: El Registro Civil de Esquel incrementa las bodas "fuera de oficina" en verano
2
 Mar Mau y Moda Shop se suman a la "onda" de Halloween: Buscan que más locales decoren sus vidrieras y se potencie la ciudad
3
 Intentó matar a su primo: fue declarado culpable por un jurado popular
4
 Juicio contravencional en Trevelin: Condenan a joven por portar cuchillo y le imponen trabajo comunitario
5
 Fue borracho a la escuela a retirar a sus hijos, se los negaron y se bajó los pantalones
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 “La vida es como andar en bicicleta”: Sol Villa Nogueyra y las enseñanzas de su mamá
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -