Como una pintura: Malen Forman viajó a Tulipanes para unirlo con su arte

"Parecen de mentira", es una frase común cuando se descubre que en Trevelin hay un campo lleno de colores y naturaleza en flor.

Y esa belleza atrajo al ojo de la artista neuquina Malen Forman, quien comprobó que no era un sueño ni una pintura, es la propuesta real de Tulipanes Patagonia

Forman se dedica al realismo, pero en su viaje se propuso traer acuarelas: "Mi marido me dijo de ver los tulipanes y yo les dije: si vamos a verlos tengo que pintarlos". Y ese fue el comienzo de este viaje.

La pintura y el arte, una cura contra el estrés

La pasión de Malen se profundizó en 2019 encarando bodegones y cosas "tranquilas" hasta que en 2020 le descubren un tumor "en la cabeza, me operan, una rehabilitación larga y un año perdido", detalló Malen.

Y la mejor cura para mantenerse sana y sin estrés, fue el arte y la belleza del mundo: "empezó como algo anti estrés, y es difícil de resumir pero fue pintando rostros, aprendiendo con profesores excelentes y llevando a cabo lo que pensaba, en el realismo, ver la naturaleza y plasmarla".

No solo los tulipanes son el atractivo: "ver esta montaña, la otra, quiero pintarlas todas. Me hacen pedidos de bebés, abuelas, rostros hermosos, y paisajes de la ruta y de la memoria, para eso estoy yo y queriendo vivir de eso".

Descubrir Tulipanes desde Neuquén, es "un poco más frío, pero lo vale. Es como estar en una película, o en otro país. Invito a la gente a qué venga y si no pueden, vengan el año que viene que es imperdible".

Malen Forman invitó a qué la sigan en redes @malenforman.art y agradeció al restaurante Los Carreros que también la recibió en el mismo ánimo de paz y búsqueda por las bellezas del sur.

