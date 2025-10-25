12°
Esquel, Argentina
Sabado 25 de Octubre de 2025
25 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?

La policía de Trevelin realizó un video informativo y preventivo ante el aumento de casos en la zona.
Por Redacción Red43

La División Policia Comunitaria Trevelin brindo información a través de un video. Con consejos para evitar el hackeo de las cuentas de whatsApp.

 

En el material se informa como activar la verificación en dos pasos de la aplicación. Y asi mantener segura la cuenta ante hackeo. 

 

Es fundamental para evitar el hackeo de la cuenta mantener activo la verificación en dos pasos.

 

No compartir información personal ni contraseñas.

 

Es parte del refuerzo de actividades preventivas que se llevan a cabo en la jurisdicción.

 

