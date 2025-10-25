¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?

La División Policia Comunitaria Trevelin brindo información a través de un video. Con consejos para evitar el hackeo de las cuentas de whatsApp.

En el material se informa como activar la verificación en dos pasos de la aplicación. Y asi mantener segura la cuenta ante hackeo.

Es fundamental para evitar el hackeo de la cuenta mantener activo la verificación en dos pasos.

No compartir información personal ni contraseñas.

Es parte del refuerzo de actividades preventivas que se llevan a cabo en la jurisdicción.