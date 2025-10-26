10°
Esquel, Argentina
Domingo 26 de Octubre de 2025
26 de Octubre de 2025
"Creo que vamos a arrasar en todo el país"

La candidata del PJ, Lorena Elisaincin, votó en Trelew y se mostró optimista sobre el resultado. Cuestionó el referéndum por los fueros y consideró que "tres boletas es mucho". 
La candidata a diputada por el frente "Unidos Podemos", Lorena Elisaincin, emitió su voto esta mañana.

 

"Es un día esperado porque hicimos una gran campaña y ahora se tienen que ver los resultados en las urnas", comentó. 

 

La candidata también comentó que desde temprano mantiene una comunicación con Juan Pablo Luque, quien la acompaña en la fórmula, y que esperará por los resultados en Trelew. 

 

Respecto al referéndum que busca la eliminación de los fueros, Elisaincin sostuvo: "No era necesario complicar a la gente en este primer proceso de Boleta Única. Me parece que 3 boletas es mucho, pero bueno, son cosas que pasan y que hay que hacerlas. Nosotros no estamos de acuerdo con el plebiscito". 

 

Finalmente, en lo que concierne a las elecciones a nivel nacional, la candidata expresó: "Creo que vamos a arrasar en todo el país, tengo ese presentimiento. Y acá en Trelew nos va a ir bien también". 

 

 

R.G.

 

