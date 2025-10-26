Hasta las 17 horas, sólo votó el 58% del padrón electoral

La jornada de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 concluyó en Argentina, marcada por una baja participación en comparación con comicios anteriores. Según los últimos reportes oficiales, el 58,5% del padrón electoral emitió su voto a nivel nacional antes del cierre de urnas, una cifra que, aunque provisional, se encuentra por debajo de elecciones legislativas previas y pone de manifiesto un notable ausentismo.

Desde las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel, método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

Más de 36 millones de argentinos estuvieron convocados para renovar 127 de las 257 bancas de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado en ocho provincias. Esta elección es crucial, ya que determinará el balance de fuerzas en el Congreso para la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei, quien se juega su capital político para impulsar las reformas pendientes.

Se espera que la Dirección Nacional Electoral (DNE) comience a difundir los resultados oficiales a partir de las 21:00 horas, los cuales se cargarán por provincia y categorías, y se podrán consultar en las plataformas oficiales.

E.B.W.