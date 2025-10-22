"Son centenas de bienes": El Gobierno de Chubut avanza en la recuperación de activos de la corrupción

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, reafirmó el compromiso de su gestión con la Ley de Extinción de Dominio, señalando que el objetivo es recuperar los bienes incautados en causas de corrupción para que esos recursos vuelvan a la comunidad. El anuncio se enmarca en la intención de financiar obras, como la nueva Escuela de Cadetes de la Policía, con el producto de la venta de estos bienes.

Torres destacó que la cantidad de bienes incautados es significativa: "Son decenas, son centenas, te diría, de bienes muebles e inmuebles".

De causas conocidas a la "Emergencia de Comodoro"

El mandatario detalló que los bienes provienen de un amplio abanico de causas, algunas de gran resonancia pública y otras menos conocidas. "Tenés desde causas muy conocidas, como revelación y embrujo, hasta causas menos conocidas".

El Gobernador hizo un énfasis particular en el proceso actual de investigación de la causa "Emergencia de Comodoro Rivadavia", destacando la voluntad de recuperar fondos de esa estafa. "Hoy hay investigaciones muy importantes, por ejemplo, de la causa emergencia de Comodoro Rivadavia, que todo lo que sea producto también de esa estafa, que ya tiene dos condenas firmes, falta solamente que se expida la corte en la provincia, queremos que lo que se robaron vuelva a la gente".

Simpleza conceptual y complejidad burocrática

Torres subrayó que, si bien el concepto de recuperar lo robado es simple, su ejecución es compleja: "Es muy sencillo conceptualmente, y muchas veces se torna engorroso burocráticamente".

No obstante, el Gobernador aseguró que su administración posee las herramientas necesarias para avanzar en este proceso. "Así que hoy tenemos todas las herramientas para poder recuperar algo, no todo, pero recuperar algo de lo que se robaron".

