Elecciones 2025: Los datos en la provincia

En una jornada tranquila pero con ciertas demoras y baja participación debido a la novedad de la Boleta Única, este domingo 26 de octubre, los chubutenses eligieron diputados nacionales, consejeros de la magistratura y el Referéndum por la eliminación de los fueros.

En lo que respecta a los diputados nacionales, compitieron 8 fuerzas:

- Partido Libertario con Ariana Mellao y Carlos Augusto Bottazzi.

- Partido GEN con Óscar Petersen y Rosana Etcheverry.

- Frente Unidos Podemos con Juan Pablo Luque y Lorena Ivana Elisaincin.

- Frente de Izquierda con Santiago Vasconcelos y Emilse Saavedra.

- Despierta Chubut con Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

- La Libertad Avanza con Maira Raquel Frías y Julián Francisco Ramón Moreira.

- Partido Independiente del Chubut (pich) con Héctor Rafael Vargas y Karen Estefanía Ramírez.

- La Fuerza del Trabajo Chubutense con Alfredo "Negro" Béliz y Tatiana Alejandra Goic.

Los primeros resultados por localidad:

En Corcovado salió victoriosa Ana Clara Romero con Despierta Chubut, en segundo lugar Juan Pablo Luque y La Libertad Avanza en tercer lugar.

En Lago Puelo los primeros datos arrojaron una victoria para Juan Pablo Luque, el segundo lugar para Despierta Chubut y La Libertad Avanza en tercer lugar.

En Gan Gan ganó el frente de Despierta Chubut, en segundo lugar se ubicó Unidos Podemos y luego La Libertad Avanza.

En Ricardo Rojas ganó Ana Clara Romero con el frente Despierta Chubut, en segundo lugar se ubicó Juan Pablo Luque, y por último Maira Frías con LLA.

En Los Altares los resultados arrojaron como ganador a Juan Pablo Luque de Unidos Podemos, en segundo lugar se encuentra Ana Clara Romero y finalmente La Libertad Avanza.

Noticia en desarrollo.

R.G.