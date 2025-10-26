10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 elecciones Chubut
26 de Octubre de 2025
elecciones |
Por Redacción Red43

Elecciones 2025: Los datos en la provincia

Seguí minuto a minuto los resultados por localidad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una jornada tranquila pero con ciertas demoras y baja participación debido a la novedad de la Boleta Única, este domingo 26 de octubre, los chubutenses eligieron diputados nacionales, consejeros de la magistratura y el Referéndum por la eliminación de los fueros. 

 

 

En lo que respecta a los diputados nacionales, compitieron 8 fuerzas: 

 

- Partido Libertario con Ariana Mellao y Carlos Augusto Bottazzi.

 

- Partido GEN con Óscar Petersen y Rosana Etcheverry.

 

- Frente Unidos Podemos con Juan Pablo Luque y Lorena Ivana Elisaincin. 

 

- Frente de Izquierda con Santiago Vasconcelos y Emilse Saavedra. 

 

- Despierta Chubut con Ana Clara Romero y Gustavo Menna. 

 

- La Libertad Avanza con Maira Raquel Frías y Julián Francisco Ramón Moreira. 

 

- Partido Independiente del Chubut (pich) con Héctor Rafael Vargas y Karen Estefanía Ramírez. 

 

- La Fuerza del Trabajo Chubutense con Alfredo "Negro" Béliz y Tatiana Alejandra Goic. 

 

 

Los primeros resultados por localidad: 

 

En Corcovado salió victoriosa Ana Clara Romero con Despierta Chubut, en segundo lugar Juan Pablo Luque y La Libertad Avanza en tercer lugar. 

 

En Lago Puelo los primeros datos arrojaron una victoria para Juan Pablo Luque, el segundo lugar para Despierta Chubut y La Libertad Avanza en tercer lugar. 

 

En Gan Gan ganó el frente de Despierta Chubut, en segundo lugar se ubicó Unidos Podemos y luego La Libertad Avanza. 

 

En Ricardo Rojas ganó Ana Clara Romero con el frente Despierta Chubut, en segundo lugar se ubicó Juan Pablo Luque, y por último Maira Frías con LLA.

 

En Los Altares los resultados arrojaron como ganador a Juan Pablo Luque de Unidos Podemos, en segundo lugar se encuentra Ana Clara Romero y finalmente La Libertad Avanza. 

 

 

 

Noticia en desarrollo. 

 

 

R.G.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Elecciones 2025: Los datos en la provincia
2
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
3
 Domingo de elecciones en la provincia
4
 Nivia Zapata Flores QEPD
5
 Los vecinos de Esquel se acercan a votar
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
3
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
4
 "Son centenas de bienes": El Gobierno de Chubut avanza en la recuperación de activos de la corrupción
5
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -