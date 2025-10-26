Elecciones 2025: Los datos en la provincia

En una jornada tranquila pero con ciertas demoras y baja participación debido a la novedad de la Boleta Única, este domingo 26 de octubre, los chubutenses eligieron diputados nacionales, consejeros de la magistratura y el Referéndum por la eliminación de los fueros.
En lo que respecta a los diputados nacionales, compitieron 8 fuerzas:
- Partido Libertario con Ariana Mellao y Carlos Augusto Bottazzi.
- Partido GEN con Óscar Petersen y Rosana Etcheverry.
- Frente Unidos Podemos con Juan Pablo Luque y Lorena Ivana Elisaincin.
- Frente de Izquierda con Santiago Vasconcelos y Emilse Saavedra.
- Despierta Chubut con Ana Clara Romero y Gustavo Menna.
- La Libertad Avanza con Maira Raquel Frías y Julián Francisco Ramón Moreira.
- Partido Independiente del Chubut (pich) con Héctor Rafael Vargas y Karen Estefanía Ramírez.
- La Fuerza del Trabajo Chubutense con Alfredo "Negro" Béliz y Tatiana Alejandra Goic.
Los primeros resultados por localidad:
En Corcovado salió victoriosa Ana Clara Romero con Despierta Chubut, en segundo lugar Juan Pablo Luque y La Libertad Avanza en tercer lugar.
En Lago Puelo los primeros datos arrojaron una victoria para Juan Pablo Luque, el segundo lugar para Despierta Chubut y La Libertad Avanza en tercer lugar.
En Gan Gan ganó el frente de Despierta Chubut, en segundo lugar se ubicó Unidos Podemos y luego La Libertad Avanza.
En Ricardo Rojas ganó Ana Clara Romero con el frente Despierta Chubut, en segundo lugar se ubicó Juan Pablo Luque, y por último Maira Frías con LLA.
En Los Altares los resultados arrojaron como ganador a Juan Pablo Luque de Unidos Podemos, en segundo lugar se encuentra Ana Clara Romero y finalmente La Libertad Avanza.
Noticia en desarrollo.
R.G.