Domingo de elecciones en la provincia

La provincia del Chubut vivirá este domingo una jornada electoral histórica. Por primera vez, los votantes utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, se realizarán referéndums y elecciones locales en distintas ciudades.

Según datos de la Cámara Nacional Electoral, 485.052 chubutenses están habilitados para votar, lo que representa un aumento del 2,3% —equivalente a 10.810 personas más— respecto a los comicios de 2023, cuando el padrón alcanzaba 474.242 electores.

En esta elección, los chubutenses renovarán dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, actualmente ocupadas por Eugenia Alianiello y Ana Clara Romero. Ocho fuerzas políticas compiten por esos lugares, entre ellas el Partido Libertario, GEN, Frente Unidos Podemos, Frente de Izquierda, Despierta Chubut, La Libertad Avanza, PICH y Fuerza del Trabajo Chubutense.

Además de la boleta nacional, los votantes deberán completar una segunda boleta correspondiente al referéndum sobre la eliminación de los fueros provinciales.

En Trelew y Esquel, se sumará una tercera boleta para elegir a los consejeros populares del Consejo de la Magistratura, mientras que en Puerto Madryn se votará en un referéndum sobre el voto joven municipal.

