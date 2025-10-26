10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 elecciones Chubut
26 de Octubre de 2025
elecciones |
Por Redacción Red43

Domingo de elecciones en la provincia

Este domingo la provincia estrena el sistema de Boleta Única de Papel para elegir a dos diputados nacionales. Además, habrá un referéndum y elecciones complementarias en algunas localidades. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La provincia del Chubut vivirá este domingo una jornada electoral histórica. Por primera vez, los votantes utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, se realizarán referéndums y elecciones locales en distintas ciudades.

 

Según datos de la Cámara Nacional Electoral, 485.052 chubutenses están habilitados para votar, lo que representa un aumento del 2,3% —equivalente a 10.810 personas más— respecto a los comicios de 2023, cuando el padrón alcanzaba 474.242 electores. 

 

En esta elección, los chubutenses renovarán dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, actualmente ocupadas por Eugenia Alianiello y Ana Clara Romero. Ocho fuerzas políticas compiten por esos lugares, entre ellas el Partido Libertario, GEN, Frente Unidos Podemos, Frente de Izquierda, Despierta Chubut, La Libertad Avanza, PICH y Fuerza del Trabajo Chubutense.

 

Además de la boleta nacional, los votantes deberán completar una segunda boleta correspondiente al referéndum sobre la eliminación de los fueros provinciales.
En Trelew y Esquel, se sumará una tercera boleta para elegir a los consejeros populares del Consejo de la Magistratura, mientras que en Puerto Madryn se votará en un referéndum sobre el voto joven municipal.

 

 

R.G.
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Y Don Héctor sigue tocando: a los 92 años y desde los 5 emociona con los acordes de su acordeón
2
 ¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?
3
 La increíble historia del gallo que canta desde las 4 y no deja dormir a los vecinos
4
 Alberto Jorge Ámbar QEPD
5
 Pasó un año y nada se sabe de Nayelly, la joven que se enamoró y huyó con el novio de su mamá
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 "Son centenas de bienes": El Gobierno de Chubut avanza en la recuperación de activos de la corrupción
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -